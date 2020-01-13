Происшествия

57 минут назад

28-летнего мужчину ограбили в подъезде на улице Меркулова

9 1395
#грабеж
1
28-летнего мужчину ограбили в подъезде на улице Меркулова
11 января в подъезде жилого дома по улице Меркулова ограбили 28-летнего жителя Липецка. Преступники напали на него на на лестничной площадке и отняли сотовый телефон.

По подозрению в грабеже полицейские задержали 27-ми и 26-летнего местных жителей.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
9 1395
#грабеж
1

Комментарии (8)

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Пиши про Толика и Алку исчо

24 минуты назад
Гость, ты со Студгородка, 26? Стоит написать про обитателей сего дома, как ты сразу как черт из табакерки выпригиваешь.
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лип

27 минут назад
врот преступникам довали уже?
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гость

33 минуты назад
Поезд, лечись дебилушка!
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Поезд

40 минут назад
Самый опасный- это подъезд. Лохи чувствуют себя дома спокойно. И тут бац! Пьяный громила Толик со Студгородка, 26, было такое дело- поднял ненавистного соседа и потащил в подъезд как пушинку! Терпила буквально раскорячился и носком зацепился за угол двери. И Толик ретировался, правда навтыкал соседу в глаза, душил. А сейчас его возят на медицинские экзекуции, волокут, тащут громилу к машине словно сноп сена...
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2

41 минуту назад
Хорошо хоть не раздели догола, а то могли бы и не побрезговать шмотками!
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Анна Ванна

45 минут назад
оГород48: "напали на него НА НА лестничной площадке", а "на под" бывает?
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1

48 минут назад
А того начальника таможни с налом и золотом тоже посадят?
ответить

123

49 минут назад
на пол годика хотя бы посадили бы на посадить обязательно нужно
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