Происшествия
57 минут назад
28-летнего мужчину ограбили в подъезде на улице Меркулова
11 января в подъезде жилого дома по улице Меркулова ограбили 28-летнего жителя Липецка. Преступники напали на него на на лестничной площадке и отняли сотовый телефон.
По подозрению в грабеже полицейские задержали 27-ми и 26-летнего местных жителей.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
По подозрению в грабеже полицейские задержали 27-ми и 26-летнего местных жителей.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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