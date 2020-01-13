28-летнего мужчину ограбили в подъезде на улице Меркулова

11 января в подъезде жилого дома по улице Меркулова ограбили 28-летнего жителя Липецка. Преступники напали на него на на лестничной площадке и отняли сотовый телефон.



По подозрению в грабеже полицейские задержали 27-ми и 26-летнего местных жителей.



Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

