сегодня, 13:08
Липецкие хоккеисты кошмарно начали 2020 год
Команда проиграла два домашних матча кряду и рискует впервые за несколько лет не выйти в плей-офф шестого дивизиона.
Липецкие хоккеисты кошмарно начали 2020 год, потерпев второе кряду поражение на своей площадке, на этот раз – от пензенского «Дизелиста» со счетом 2:4.
Преимущество гостей было заметно со стартовых минут, но реализовать его в первом периоде они смогли лишь однажды, когда на 16-й минуте в большинстве Александр Долбин «пробил» защищавшего липецкие ворота Кирилла Чернова.
Во втором периоде преимущество «Дизелиста» по броскам в створ было четырехкратным (!) – 16 против 4-х. Удивительное дело, но «Липецк» при этом смог выиграть период. Сначала Илья Орлов восстановил «статус кво» спустя всего 10 секунд после возвращения команд на лед – 1:1. А затем после того как липчане пропустили на 30-й минуте шайбу от Анатолия Зимина, на 37-й минуте Дмитрий Молдавцев вновь сделал счет равным – 2:2.
Такой поворот событий вселял надежду, но на одной Фортуне выехать не удалось. «Липецк» губили собственные ошибки в обороне, двумя из которых воспользовались гости. Собственно говоря, решающий гол на 47-й минуте липчане забили себе сами. С броском Александра Агапова голкипер нашей команды Чернов справился, но шайба от ноги защитника Егора Евтеева влетела в сетку – 2:3. Автоголы в хоккее не засчитываются, поэтому взятие ворот была записано на Агапова.
А на 52-й минуте Кирилл Монахов установил окончательный счет.
Впервые за несколько лет «Липецк» может остаться без плей-офф в шестом по рангу дивизионе российского хоккея (а ведь играли когда-то в суперлиге!). Отставание от заветного 4-го места выросло уже до 7 очков, но за 18 будущих матчей возможно отыграть и его. Однако не внушает доверия игра команды.
Мы, конечно, будем надеяться и верить – в частности, в благоприятный исход будущих выездных матчей 18-19 января в Новомосковске и 22-23 января в Рязани.
Конференция Запад. Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Во
|
По
|
П
|
Р-Ш
|
О
|
1
|
Динамо-Юниор
|
32
|
23
|
2
|
2
|
5
|
101-52
|
52
|
2
|
Белгород
|
29
|
21
|
1
|
0
|
7
|
126-53
|
44
|
3
|
Брянск
|
29
|
18
|
2
|
0
|
9
|
108-79
|
40
|
4
|
Россошь
|
30
|
17
|
0
|
4
|
9
|
94-81
|
38
|
5
|
Академия Михайлова
|
28
|
14
|
2
|
2
|
10
|
92-79
|
34
|
6
|
МХК Рязань
|
29
|
13
|
2
|
2
|
12
|
79-81
|
32
|
7
|
МХК Липецк
|
30
|
10
|
5
|
1
|
14
|
104-94
|
31
|
8
|
Тверичи-СШОР
|
25
|
6
|
0
|
1
|
18
|
55-107
|
13
|
9
|
ГУОР Карелия
|
28
|
3
|
0
|
2
|
23
|
44-111
|
8
Конференция Восток. Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Во
|
По
|
П
|
Р-Ш
|
О
|
1
|
Локо-Юниор
|
29
|
19
|
2
|
2
|
6
|
123-48
|
44
|
2
|
Дизелист
|
30
|
13
|
5
|
4
|
8
|
88-71
|
40
|
3
|
Металлург
|
31
|
16
|
1
|
3
|
11
|
97-96
|
37
|
4
|
АК-59
|
30
|
14
|
3
|
3
|
10
|
97-74
|
37
|
5
|
Прогресс
|
30
|
14
|
3
|
2
|
11
|
98-83
|
36
|
6
|
МХК Кристалл
|
32
|
7
|
3
|
4
|
18
|
90-116
|
24
|
7
|
Олимпия
|
28
|
6
|
3
|
2
|
17
|
60-96
|
20
|
8
|
Полёт
|
30
|
2
|
0
|
0
|
28
|
58-193
|
4
Бомбардиры: Дмитрий Белохонов (Белгород) - 44 (20+24). Дмитрий Попов (АК-59) - 40 (17+23). Никита Вахромеев (МХК Липецк) - 38 (16+22). Алексей Мохов (Белгород) - 38 (11+27). Ильдус Сулейманов (МХК Рязань) - 35 (14+21). Матвей Кочурин (Брянск) - 35 (8+27). Александр Кравцов (Белгород) - 34 (18+16). Даниил Войтко (Россошь) - 34 (7+27). Даниил Прохоров (МХК Липецк) - 33 (12+21). Дмитрий Козлов (Белгород) - 31 (11+20).
цирк
А потому, что...
А все почему?