Спорт

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Липецкие хоккеисты кошмарно начали 2020 год

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#Хоккей #МХК "Липецк"
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Липецкие хоккеисты кошмарно начали 2020 год

Команда проиграла два домашних матча кряду и рискует впервые за несколько лет не выйти в плей-офф шестого дивизиона.

Липецкие хоккеисты кошмарно начали 2020 год, потерпев второе кряду поражение на своей площадке, на этот раз – от пензенского «Дизелиста» со счетом 2:4.

Преимущество гостей было заметно со стартовых минут, но реализовать его в первом периоде они смогли лишь однажды, когда на 16-й минуте в большинстве Александр Долбин «пробил» защищавшего липецкие ворота Кирилла Чернова.

Во втором периоде преимущество «Дизелиста» по броскам в створ было четырехкратным (!) – 16 против 4-х. Удивительное дело, но «Липецк» при этом смог выиграть период. Сначала Илья Орлов восстановил «статус кво» спустя всего 10 секунд после возвращения команд на лед – 1:1. А затем после того как липчане пропустили на 30-й минуте шайбу от Анатолия Зимина, на 37-й минуте Дмитрий Молдавцев вновь сделал счет равным – 2:2.

Такой поворот событий вселял надежду, но на одной Фортуне выехать не удалось. «Липецк» губили собственные ошибки в обороне, двумя из которых воспользовались гости. Собственно говоря, решающий гол на 47-й минуте липчане забили себе сами. С броском Александра Агапова голкипер нашей команды Чернов справился, но шайба от ноги защитника Егора Евтеева влетела в сетку – 2:3. Автоголы в хоккее не засчитываются, поэтому взятие ворот была записано на Агапова.

А на 52-й минуте Кирилл Монахов установил окончательный счет.

Впервые за несколько лет «Липецк» может остаться без плей-офф в шестом по рангу дивизионе российского хоккея (а ведь играли когда-то в суперлиге!). Отставание от заветного 4-го места выросло уже до 7 очков, но за 18 будущих матчей возможно отыграть и его. Однако не внушает доверия игра команды.

Мы, конечно, будем надеяться и верить – в частности, в благоприятный исход будущих выездных матчей 18-19 января в Новомосковске и 22-23 января в Рязани.

Конференция Запад. Положение команд

М

Команда

И

В

Во

По

П

Р-Ш

О

1

Динамо-Юниор

32

23

2

2

5

101-52

52

2

Белгород

29

21

1

0

7

126-53

44

3

Брянск

29

18

2

0

9

108-79

40

4

Россошь

30

17

0

4

9

94-81

38

5

Академия Михайлова

28

14

2

2

10

92-79

34

6

МХК Рязань

29

13

2

2

12

79-81

32

7

МХК Липецк

30

10

5

1

14

104-94

31

8

Тверичи-СШОР

25

6

0

1

18

55-107

13

9

ГУОР Карелия

28

3

0

2

23

44-111

8


Конференция Восток. Положение команд

М

Команда

И

В

Во

По

П

Р-Ш

О

1

Локо-Юниор

29

19

2

2

6

123-48

44

2

Дизелист

30

13

5

4

8

88-71

40

3

Металлург

31

16

1

3

11

97-96

37

4

АК-59

30

14

3

3

10

97-74

37

5

Прогресс

30

14

3

2

11

98-83

36

6

МХК Кристалл

32

7

3

4

18

90-116

24

7

Олимпия

28

6

3

2

17

60-96

20

8

Полёт

30

2

0

0

28

58-193

4

Бомбардиры: Дмитрий Белохонов (Белгород) - 44 (20+24). Дмитрий Попов (АК-59) - 40 (17+23). Никита Вахромеев (МХК Липецк) - 38 (16+22). Алексей Мохов (Белгород) - 38 (11+27). Ильдус Сулейманов (МХК Рязань) - 35 (14+21). Матвей Кочурин (Брянск) - 35 (8+27). Александр Кравцов (Белгород) - 34 (18+16). Даниил Войтко (Россошь) - 34 (7+27). Даниил Прохоров (МХК Липецк) - 33 (12+21). Дмитрий Козлов (Белгород) - 31 (11+20).

3 275
#Хоккей #МХК "Липецк"
2

Комментарии (3)

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цирк

23 минуты назад
то вам не выборы фальсифицировать ,тут играть надо уметь
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А потому, что...

38 минут назад
Им бы в литрбол играть, а не в хоккей!
ответить

А все почему?

43 минуты назад
Потому что не было анонса игры!!!за наших пришло мало болельщиков и зевак!!
ответить

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