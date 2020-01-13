Команда проиграла два домашних матча кряду и рискует впервые за несколько лет не выйти в плей-офф шестого дивизиона.

Липецкие хоккеисты кошмарно начали 2020 год, потерпев второе кряду поражение на своей площадке, на этот раз – от пензенского «Дизелиста» со счетом 2:4.

Преимущество гостей было заметно со стартовых минут, но реализовать его в первом периоде они смогли лишь однажды, когда на 16-й минуте в большинстве Александр Долбин «пробил» защищавшего липецкие ворота Кирилла Чернова.

Во втором периоде преимущество «Дизелиста» по броскам в створ было четырехкратным (!) – 16 против 4-х. Удивительное дело, но «Липецк» при этом смог выиграть период. Сначала Илья Орлов восстановил «статус кво» спустя всего 10 секунд после возвращения команд на лед – 1:1. А затем после того как липчане пропустили на 30-й минуте шайбу от Анатолия Зимина, на 37-й минуте Дмитрий Молдавцев вновь сделал счет равным – 2:2.

Такой поворот событий вселял надежду, но на одной Фортуне выехать не удалось. «Липецк» губили собственные ошибки в обороне, двумя из которых воспользовались гости. Собственно говоря, решающий гол на 47-й минуте липчане забили себе сами. С броском Александра Агапова голкипер нашей команды Чернов справился, но шайба от ноги защитника Егора Евтеева влетела в сетку – 2:3. Автоголы в хоккее не засчитываются, поэтому взятие ворот была записано на Агапова.

А на 52-й минуте Кирилл Монахов установил окончательный счет.

Впервые за несколько лет «Липецк» может остаться без плей-офф в шестом по рангу дивизионе российского хоккея (а ведь играли когда-то в суперлиге!). Отставание от заветного 4-го места выросло уже до 7 очков, но за 18 будущих матчей возможно отыграть и его. Однако не внушает доверия игра команды.

Мы, конечно, будем надеяться и верить – в частности, в благоприятный исход будущих выездных матчей 18-19 января в Новомосковске и 22-23 января в Рязани.

Конференция Запад. Положение команд

М Команда И В Во По П Р-Ш О 1 Динамо-Юниор 32 23 2 2 5 101-52 52 2 Белгород 29 21 1 0 7 126-53 44 3 Брянск 29 18 2 0 9 108-79 40 4 Россошь 30 17 0 4 9 94-81 38 5 Академия Михайлова 28 14 2 2 10 92-79 34 6 МХК Рязань 29 13 2 2 12 79-81 32 7 МХК Липецк 30 10 5 1 14 104-94 31 8 Тверичи-СШОР 25 6 0 1 18 55-107 13 9 ГУОР Карелия 28 3 0 2 23 44-111 8





Конференция Восток. Положение команд

М Команда И В Во По П Р-Ш О 1 Локо-Юниор 29 19 2 2 6 123-48 44 2 Дизелист 30 13 5 4 8 88-71 40 3 Металлург 31 16 1 3 11 97-96 37 4 АК-59 30 14 3 3 10 97-74 37 5 Прогресс 30 14 3 2 11 98-83 36 6 МХК Кристалл 32 7 3 4 18 90-116 24 7 Олимпия 28 6 3 2 17 60-96 20 8 Полёт 30 2 0 0 28 58-193 4

Бомбардиры: Дмитрий Белохонов (Белгород) - 44 (20+24). Дмитрий Попов (АК-59) - 40 (17+23). Никита Вахромеев (МХК Липецк) - 38 (16+22). Алексей Мохов (Белгород) - 38 (11+27). Ильдус Сулейманов (МХК Рязань) - 35 (14+21). Матвей Кочурин (Брянск) - 35 (8+27). Александр Кравцов (Белгород) - 34 (18+16). Даниил Войтко (Россошь) - 34 (7+27). Даниил Прохоров (МХК Липецк) - 33 (12+21). Дмитрий Козлов (Белгород) - 31 (11+20).