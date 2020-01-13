Общество
42 минуты назад
Константин Власов: «По уборке снега сработали лучше, чем в предыдущие годы»
Курирующий муниципальную «коммуналку» вице-мэр высоко оценил работу МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Все прошлый выходные коммунальные службы Липецка, как муниципальные, так и частные, боролись со снегом, засыпавшим город.
все возвышенности города, даже те, которые портят его вид летом, стали местами зимних забав ребятни
Это был второй снегопад этой зимы (первый снег накрыл Липецк 3 декабря, но уже через три дня полностью растаял). Толщина снежного покрова составила 8-10 сантиметров. Однако, как говорит директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Романчукевич, все дороги, по которым ходит общественный транспорт, силами его предприятия вовремя очищались от снега, что не позволило появится на них транспортным заторам.
- В эти выходные мы сработали по уборке снега лучше, чем в подобные обильные снегопады в прошлые годы. Отрадно, что мы резко активизировали расчистку тротуаров. Так, по состоянию утро сегодняшнего дня, в городе очищены от снега до половины тротуаров, чего не было ранее никогда. Это стало возможно благодаря двум партиям малых коммунальных машин, приобретенных в прошлом году. Сейчас у нас - 13 таких машин, которые могут очищать тротуары, но, конечно, хотелось бы приобрести еще несколько, - говорит вице-мэр Липецка Константин Власов.
По данным пресс-службы администрации области, к вечеру 12 января в Липецке очищены все входные группы многоквартирных домов, на проезжей части во дворах нигде нет сверхнормативной колейности, убраны второстепенные дороги, вычищено пространство возле остановочных павильонов и социально значимых объектов. На уборке города работали, по словам Алексея Романчукевича, в среднем каждый час работали до 83 единиц техники. С улиц уже вывезены три тысячи кубометров снега с субботы (как уже писал GOROD48, в трудовом порыве на кольцевой развязке проспекта 60 лет СССР с улицей Полиграфической у парка Победы снегоуборочная машина догнала начавшую останавливаться у снежного заноса легковушку и ударила ее сзади).
городские коммунальщики не успевают убирают снег с пешеходных переходов и снег, сдвинутый в парковочные заезды у остановок общественного транспорта
Однако, по словам вице-мэра Константина Власова, еще есть над чем работать. Так, в городе еще остались так называемые белые пятна - территории с не разграниченной зоной ответственности. Есть претензии к некоторым управляющим компаниям, хотя в этот раз, по данным департамента ЖКХ мэрии, дворники поработали очень хорошо (лучшими УК назвали «Аист», «РСУ-2», «Стахановскую»). Недостаточно быстро, как хотелось бы, очищают улицы частного сектора (мэрия поставила для себя задачу очищать дороги и пешеходные дорожки в частном секторе за три дня после окончания снегопада).
все возвышенности города, даже те, которые портят его вид летом, стали местами зимних забав ребятни
Это был второй снегопад этой зимы (первый снег накрыл Липецк 3 декабря, но уже через три дня полностью растаял). Толщина снежного покрова составила 8-10 сантиметров. Однако, как говорит директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Романчукевич, все дороги, по которым ходит общественный транспорт, силами его предприятия вовремя очищались от снега, что не позволило появится на них транспортным заторам.
- В эти выходные мы сработали по уборке снега лучше, чем в подобные обильные снегопады в прошлые годы. Отрадно, что мы резко активизировали расчистку тротуаров. Так, по состоянию утро сегодняшнего дня, в городе очищены от снега до половины тротуаров, чего не было ранее никогда. Это стало возможно благодаря двум партиям малых коммунальных машин, приобретенных в прошлом году. Сейчас у нас - 13 таких машин, которые могут очищать тротуары, но, конечно, хотелось бы приобрести еще несколько, - говорит вице-мэр Липецка Константин Власов.
По данным пресс-службы администрации области, к вечеру 12 января в Липецке очищены все входные группы многоквартирных домов, на проезжей части во дворах нигде нет сверхнормативной колейности, убраны второстепенные дороги, вычищено пространство возле остановочных павильонов и социально значимых объектов. На уборке города работали, по словам Алексея Романчукевича, в среднем каждый час работали до 83 единиц техники. С улиц уже вывезены три тысячи кубометров снега с субботы (как уже писал GOROD48, в трудовом порыве на кольцевой развязке проспекта 60 лет СССР с улицей Полиграфической у парка Победы снегоуборочная машина догнала начавшую останавливаться у снежного заноса легковушку и ударила ее сзади).
городские коммунальщики не успевают убирают снег с пешеходных переходов и снег, сдвинутый в парковочные заезды у остановок общественного транспорта
Однако, по словам вице-мэра Константина Власова, еще есть над чем работать. Так, в городе еще остались так называемые белые пятна - территории с не разграниченной зоной ответственности. Есть претензии к некоторым управляющим компаниям, хотя в этот раз, по данным департамента ЖКХ мэрии, дворники поработали очень хорошо (лучшими УК назвали «Аист», «РСУ-2», «Стахановскую»). Недостаточно быстро, как хотелось бы, очищают улицы частного сектора (мэрия поставила для себя задачу очищать дороги и пешеходные дорожки в частном секторе за три дня после окончания снегопада).
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