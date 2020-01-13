Происшествия

50 минут назад

На улице Баумана в тройном столкновении погиб 30-летний водитель

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#авария #ДТП
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На улице Баумана в тройном столкновении погиб 30-летний водитель

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы одиннадцать человек, три человека погибли. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 января в Елецком районе на трассе «Дон» 55-летний водитель «МАЗа» не справился с управлением и грузовик съехал в кювет. Водителя «МАЗа» госпитализировали.

В Липецке на улице Гагарина столкнулись автомобили «Лада-Приора» под управлением 23-летнего водителя и «БМВ» с 23-летним парнем за рулем. В аварии получили травмы две пассажирки «Приоры» - они госпитализированы. 

11 января в Задонском районе на трассе «Дон» 33-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате аварии погиб четырехлетний мальчик, еще трое детей 12, 9 и 7 лет с травмами доставлены в больницу.
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В Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков автомобиль «УАЗ» под управлением 56-летнего водителя врезался в стоящий «ВАЗ-2109», который от удара наехал на  18-летнего пешехода. С травмой его доставили в больницу.

12 января в Липецке на улице Баумана столкнулись автомобили «Дэу-Нексия» под управлением 30-летнего водителя, «Киа» с 24-летней девушкой за рулем, «Лада-Приора» под управлением 55-летнего мужчины и «Хендай» с 36-летней женщиной за рулем. В ДТП получил смертельную травму водитель «Дэу».

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1900 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 23 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 128.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 905 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 149 нарушений правил парковки, 4 автомобиля эвакуировали.

Так же было зафиксировано 111 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
3

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