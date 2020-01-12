Дороги области чистят с помощью полутора сотен специальных машин

Ночью 12 января автомобильные дороги общего пользования в Липецкой области расчищали с помощью 148 единиц техники: 92 комбинированных дорожных машин, 19 погрузчиков, 15 грейдеров, 22 тракторов.



«Вечером 11 января были зарегистрированы две жалобы на неудовлетворительное состояние проезжей части — техника была направлена в кратчайшие сроки, работы выполнены. За ночь жалоб и ДТП, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями на автодорогах регионального значения не зарегистрировано», - сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.



В воскресенье утром на расчистку дорог региона вышли 40 комбинированных дорожных машин, 17 погрузчиков, 22 трактора и 15 грейдеров. В Липецке работает 84 единицы снегоуборочной техники.



С жалобами на неудовлетворительные условия на автомобильных дорогах Липецка можно обратиться по телефонам: (4742) 21-10-34, 21-10-21 и 21-10-24 – МУ «Управление главного смотрителя города Липецка»; (4742) 33-03-66 – МБУ «Управление благоустройства города Липецка».



Жалобы состояние региональной дорожной сети принимают по телефонам: (4742) 25-04-10 и 22-04-43.



