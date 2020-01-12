Общество

сегодня, 14:04

Дороги области чистят с помощью полутора сотен специальных машин

6 469
#снегопад
1
Дороги области чистят с помощью полутора сотен специальных машин
Ночью 12 января автомобильные дороги общего пользования в Липецкой области расчищали с помощью 148 единиц техники: 92 комбинированных дорожных машин, 19 погрузчиков, 15 грейдеров, 22 тракторов. 

«Вечером 11 января были зарегистрированы две жалобы на неудовлетворительное состояние проезжей части — техника была направлена в кратчайшие сроки, работы выполнены. За ночь жалоб и ДТП, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями на автодорогах регионального значения не зарегистрировано», - сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.

В воскресенье утром на расчистку дорог региона вышли 40 комбинированных дорожных машин, 17 погрузчиков, 22 трактора и 15 грейдеров. В Липецке работает 84 единицы снегоуборочной техники.

С жалобами на неудовлетворительные условия на автомобильных дорогах Липецка можно обратиться по телефонам: (4742) 21-10-34, 21-10-21 и 21-10-24 – МУ «Управление главного смотрителя города Липецка»; (4742) 33-03-66 – МБУ «Управление благоустройства города Липецка».

Жалобы состояние региональной дорожной сети принимают по телефонам: (4742) 25-04-10 и 22-04-43.

6 469
#снегопад
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А

1 минуту назад
Снег сдвинут с дороги аза одно и бордюри. Весной опять ремонт.
ответить

123

8 минут назад
ни одной не видел, может перед домом артамонова ?
ответить

Миротворец

28 минут назад
Все лучше и лучше становится жить в россии ! Спасибо вв путину и да медведеву !
ответить

Александр

41 минуту назад
Если где-то не проехал, научись ездить
ответить

ВВ

43 минуты назад
..ничего не поменялось и при Артамонове!!! Снег нужно не "чистить",а УЬИРАТЬ . Раздвинули на обочины,сузили проезжую часть. Машины как стояли у домов на тротуарах,так и стоят..( БОРЬБА С ПАРКОВЩИКАМИ" помнится была..) СНЕГОУБОРОЧНЫХ МАНИН(а не снегосдвигающих) что то не увидел нигде.
ответить

Деньги.

48 минут назад
И. Снова. Брехня !!!!!!
ответить

Еще в рубрике

Странами-донорами мигрантов для Липецкой области были Украина, Казахстан, Узбекистан
#мигранты
18
Странами-донорами мигрантов для Липецкой области были Украина, Казахстан, Узбекистан

сегодня, 08:09

Общество
В Липецкой области перевернулся микроавтобус с многодетной семьей: погиб четырёхлетний мальчик
#авария #ДТП
64
В Липецкой области перевернулся микроавтобус с многодетной семьей: погиб четырёхлетний мальчик

вчера, 18:28

Общество
«Пусть перестанут ставить автомобили в нашем подъезде!» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
347
«Пусть перестанут ставить автомобили в нашем подъезде!» (ФОТО)

вчера, 16:49

Общество
На борьбу со снегом в Липецке вышли 150 дворников и 70 единиц техники
#снегопад
66
На борьбу со снегом в Липецке вышли 150 дворников и 70 единиц техники

вчера, 14:11

Общество
В Липецкой области ожидается снегопад
#снег #гололед
39
В Липецкой области ожидается снегопад

вчера, 10:28

Общество
Белоруссия пыталась поставить в Липецк запрещенную к ввозу в Россию рыбу
57
Белоруссия пыталась поставить в Липецк запрещенную к ввозу в Россию рыбу

вчера, 07:56

Общество