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В России изменились правила ухода в отпуск

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В России изменились правила ухода в отпуск

Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха. 

«В законе будет прописано, что если заявление сотрудник написал в срок, то отпускные выплачиваются за три рабочих дня. То есть в новой редакции закона будут фигурировать уже рабочие дни», — поясняет Роструд.

В журнале о налогах «Упрощенка», приводится пример: если сотрудник уходит в отпуск в понедельник, 22 числа, то отпускные ему должны быть перечислены уже 16 числа. До недавнего времени, как напоминают специалисты Роструда, отпускные начислялись за три календарных дня.

На данный момент в Трудовом кодексе РФ прописано, что заявление на отпуск работнику нужно написать не позднее чем за две недели. При этом можно писать и позже, однако в этом случае работодатель вправе отказать в отпуске. В новом законе такой пункт будет учтен, как и то, что работник решил уйти в отпуск спонтанно.

«Если заявление написано менее чем за три рабочих дня до отпуска, то бухгалтер должен будет выплатить отпускные в течение трех рабочих дней с даты заявления», — отмечают специалисты. 

Источник: finance.rambler.ru

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