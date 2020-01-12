В России

10 минут назад

58-летняя Екатерина Андреева поразила поклонников фото в купальнике

40
Как сообщает www.mk.ru 58-летняя телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева не испугалась поместить свою фотографию в купальнике с элитного термального курорта в Швейцарии, где она сейчас отдыхает. Ее подписчики в Instagram пришли в восторг и назвали телеведущую не иначе, как "нимфа".

"Если я хочу обновиться - я ныряю в минеральную воду в с головой", - написала Андреева в сопроводительном сообщении к фотографии, где она предстала сидящей на бортике термального бассейна на фоне заснеженных Альп.

"Где- то там наверху в швейцарских горах ,недалеко от Андерматта, граф Суворов добывал Ледниковое молоко (Gletschermilch) и поил своих солдат при тяжелом переходе через Альпы", - отметила Андреева, говоря об окружающих ее горах.

Но поклонники в основном вспоминали не Суворова, а комментировали шикарную форму телеведущей: "Какая девочка красивая.Катя Вы прекрасны"; "Красиво！И Катерина как русалка"; "Богиня!!!".

Кроме посещения термальных источников Екатерина Андреева уже долгие годы занимается йогой и пилатесом.


40

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Выигравашая в лотерею миллиард оказалась не такой уж и простой жительницей Подмосковья
#выигрыш #миллиард #лотерея
Выигравашая в лотерею миллиард оказалась не такой уж и простой жительницей Подмосковья

22 минуты назад

В России
Ученые назвали причину резкого потепления климата в России
Ученые назвали причину резкого потепления климата в России

25 минут назад

В России
Затонувший сто лет назад корабль нашли на дне Оки
Затонувший сто лет назад корабль нашли на дне Оки

28 минут назад

В России
МОК не исключил пересмотра в отношении оправданных по допинговым делам россиян
МОК не исключил пересмотра в отношении оправданных по допинговым делам россиян

сегодня, 08:32

В России
В Кирове росгвардеец сломал челюсть сотруднику полиции
В Кирове росгвардеец сломал челюсть сотруднику полиции

сегодня, 08:30

В России
Протест победил: власти Франции отказались от повышения пенсионного возраста
Протест победил: власти Франции отказались от повышения пенсионного возраста

сегодня, 07:28

В России