В России
25 минут назад
Выигравашая в лотерею миллиард оказалась не такой уж и простой жительницей Подмосковья
"Медиакиллеры" усомнились в честности лотерей
"С начала января по всем СМИ разлетелась новогодняя сказка о том, как простая подмосквичка поверила в чудо и внезапно разбогатела на целый миллиард. И россияне умилились: бывает же такое! Счастье как снег на голову — спасибо «Столото»", пишет/www.ku66.ru. "Но стоило копнуть чуть глубже и стройная легенда рассыпалась, представляя собой уже не очень симпатичную историю отмывания денег через государственную лотерею. Но давайте разберемся во всем по порядку и вспомним о том, как развивались события.
Легенда гласит, что пенсионерка из Подольска Надежда Бартош попросила свою дочь купить лотерейный билетик на день рождения к 31 декабря. Так уж получилось, что покупка состоялась уже 13 декабря — будущая миллиардерша наугад выхватила 3 билетика за 7 минут до закрытия точки продаж, среди них оказался счастливый. Ну не сказка ли?
Дальше — лучше. Счастливую новость о выигрыше первой узнала совсем не Надежда. Внимание, вопрос: почему заветный билетик оказался не у счастливой обладательницы, а у ее дочери, которая сама узнала о миллиарде, находясь в другом городе, через 3 дня после объявления победителей? То есть она подарила билет матери и тут же увезла с собой?
К слову, эта заминка в несколько дней сделала для «Столото» огромный ажиотаж вокруг лотереи: к пунктам продаж билетов мгновенно выстроились огромные очереди желающих тоже стать богатыми. Но это лишь пыль на рояле, а самое интересное впереди.
Скромной обладательницей небывалой доселе суммы денег оказалась отнюдь не простушка из Подмосковья. Как показало расследование ТГ-канала «Медиакиллер», вся семья Бартош плотно соприкасается со «Столото» через армянские связи, да и скромными подмосквичами их точно не назовешь. Бартош оказалась учредителем торгового дома «Царский осетр», который занимается икорным бизнесом, и эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании «Caviar Court food processing». Неплохо, правда?
Идем дальше. Сын Надежды — Бартош Алексей Алексеевич является владельцем целого рыбного хозяйства «Шостка», что в Тверской области. Любопытно, что в 2013 году, когда нашему бизнесмену было еще 23 годочка от роду, Ростехнадзор выявил в его компании 22 нарушения в ходе плановой проверки соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений. Но как-то все замялось. Как видим, «семейный бизнес», о котором скромно упоминала победительница в своей речи, на поверку оказался более чем успешным.
Ну и вишенка на торте: ранее генеральным директором «Царского осетра» являлся некто Сергей Караогланов, который также являлся гендиректором крупного армянского торгового дома «Джармук». Любопытно, что и «Столото» владеет армянский бизнесмен и по совместительству «лотерейный король» всея Руси Армен Саркисян, а самый крупный доселе лотерейный миллионер носит характерную фамилию Бегракян.
«Супруги [Бартош] утверждают, что в ближайшее время их жизнь никак не изменится. Они намерены продолжить развитие семейного дела. А на память о выигрыше Надежда хочет купить себе украшение», — рассказывали СМИ о планах Бартош, которая, конечно же, и дальше намерена участвовать в лотереях.
Вот такая милая ламповая история новогоднего чуда, которым накормили народ в начале нового года. Пожелаем «семейному бизнесу» Бартош при поддержке всяческих Саркисянов, Бегракянов и Караогланов дальнейшего процветания и головокружительных побед (нет)".
Легенда гласит, что пенсионерка из Подольска Надежда Бартош попросила свою дочь купить лотерейный билетик на день рождения к 31 декабря. Так уж получилось, что покупка состоялась уже 13 декабря — будущая миллиардерша наугад выхватила 3 билетика за 7 минут до закрытия точки продаж, среди них оказался счастливый. Ну не сказка ли?
Дальше — лучше. Счастливую новость о выигрыше первой узнала совсем не Надежда. Внимание, вопрос: почему заветный билетик оказался не у счастливой обладательницы, а у ее дочери, которая сама узнала о миллиарде, находясь в другом городе, через 3 дня после объявления победителей? То есть она подарила билет матери и тут же увезла с собой?
К слову, эта заминка в несколько дней сделала для «Столото» огромный ажиотаж вокруг лотереи: к пунктам продаж билетов мгновенно выстроились огромные очереди желающих тоже стать богатыми. Но это лишь пыль на рояле, а самое интересное впереди.
Скромной обладательницей небывалой доселе суммы денег оказалась отнюдь не простушка из Подмосковья. Как показало расследование ТГ-канала «Медиакиллер», вся семья Бартош плотно соприкасается со «Столото» через армянские связи, да и скромными подмосквичами их точно не назовешь. Бартош оказалась учредителем торгового дома «Царский осетр», который занимается икорным бизнесом, и эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании «Caviar Court food processing». Неплохо, правда?
Идем дальше. Сын Надежды — Бартош Алексей Алексеевич является владельцем целого рыбного хозяйства «Шостка», что в Тверской области. Любопытно, что в 2013 году, когда нашему бизнесмену было еще 23 годочка от роду, Ростехнадзор выявил в его компании 22 нарушения в ходе плановой проверки соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений. Но как-то все замялось. Как видим, «семейный бизнес», о котором скромно упоминала победительница в своей речи, на поверку оказался более чем успешным.
Ну и вишенка на торте: ранее генеральным директором «Царского осетра» являлся некто Сергей Караогланов, который также являлся гендиректором крупного армянского торгового дома «Джармук». Любопытно, что и «Столото» владеет армянский бизнесмен и по совместительству «лотерейный король» всея Руси Армен Саркисян, а самый крупный доселе лотерейный миллионер носит характерную фамилию Бегракян.
«Супруги [Бартош] утверждают, что в ближайшее время их жизнь никак не изменится. Они намерены продолжить развитие семейного дела. А на память о выигрыше Надежда хочет купить себе украшение», — рассказывали СМИ о планах Бартош, которая, конечно же, и дальше намерена участвовать в лотереях.
Вот такая милая ламповая история новогоднего чуда, которым накормили народ в начале нового года. Пожелаем «семейному бизнесу» Бартош при поддержке всяческих Саркисянов, Бегракянов и Караогланов дальнейшего процветания и головокружительных побед (нет)".