В России

28 минут назад

Ученые назвали причину резкого потепления климата в России

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Ученые назвали причину резкого потепления климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

"Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан - огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий", - рассказал Киселев.

Специалист пояснил, что суша имеет другую теплоемкость, кроме того, на данный процесс оказывает влияние рельеф местности.

Климатолог также не исключил, что всплески холодной и теплой погоды в России будут более резкими. Ученый указал, что в целом климатология определяет не прогноз, а некий тренд на десятилетия. Однако дать точный прогноз, что будет происходить с климатом в 2020 году, практически невозможно, заключил Киселев.

В начале января правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года. В нем определяются экономические и социальные меры, в том числе для использования благоприятных возможностей, обусловленных изменениями экологической обстановки.

Утвержденный план включает в себя первый этап мероприятий по подготовке к перемене климата. Основная задача — формирование государственных подходов, сообщает ria.ru.


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