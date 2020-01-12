Затонувший сто лет назад корабль нашли на дне Оки

На дне Оки был обнаружен корабль, который затонул сто лет назад. Судно обнаружили участники экспедиции тульского регионального отделения Русского географического общества.

По данным участников экспедиции, затонувшая барка была построена в конце XIX века, сообщает KalugaNews.

Длина судна составляет 40 метров.

Корабль был построен по образцу судов XVIII – XIX веков.

Ученые в ближайшее время намерены провести подводные исследования, поскольку часть судна занесена илом, сообщает ren.tv