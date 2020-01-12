МОК не исключил пересмотра в отношении оправданных по допинговым делам россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает проведение новых рассмотрений дел в отношении 28 олимпийцев из России, которых оправдал CAS — Спортивный арбитражный суд в Лозанне. О том, что такой сценарий возможен, сообщил журналистам руководитель комитета Томас Бах.

Он уточнил, что речь идет о спортсменах, выступавших на зимних Олимпийских играх 2014 года, которые принимала Россия.

По словам Баха, для того, чтобы понять свои юридические шансы на такой пересмотр, МОК запросил данные у Всемирного антидопингового агентства (WADA).

WADA в конце прошлого года дисквалифицировало Россию на четыре года в связи с допинговым скандалом. На этот срок ее спортсмены не смогут принять участие в важнейших международных турнирах, включая Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает www.rosbalt.ru