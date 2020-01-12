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50 минут назад
В Кирове росгвардеец сломал челюсть сотруднику полиции
Силовики подрались в одном из кафе в Кирове. Как сообщается в группе «Место Происшествия | Киров» в соцсети, сначала мужчины вступили в словесную перебранку, которая позднее переросла в драку.
По данным портала «Город Киров», сотрудник Росгвардии со своими приятелями отдыхал в кафе. Подойдя к барной стойке, он плечом задел 23-летнего мужчину — сотрудника полиции. Они вступили в словесный конфликт, после препираний росгвардеец и его приятели вышли на улицу. Как сообщает СМИ, они ждали полицейского у кафе, чтобы продолжить выяснение отношений. Однако сотрудник полиции оставался внутри у гардероба. В какой-то момент росгвардеец вновь зашел внутрь кафе и вытащил оппонента на улицу.
Полицейский пытался вырваться, но получил удары по лицу. Позднее медики зафиксировали у него переломы лицевых костей и челюсти, травмы глаз, сообщает www.rosbalt.ru
По данным портала «Город Киров», сотрудник Росгвардии со своими приятелями отдыхал в кафе. Подойдя к барной стойке, он плечом задел 23-летнего мужчину — сотрудника полиции. Они вступили в словесный конфликт, после препираний росгвардеец и его приятели вышли на улицу. Как сообщает СМИ, они ждали полицейского у кафе, чтобы продолжить выяснение отношений. Однако сотрудник полиции оставался внутри у гардероба. В какой-то момент росгвардеец вновь зашел внутрь кафе и вытащил оппонента на улицу.
Полицейский пытался вырваться, но получил удары по лицу. Позднее медики зафиксировали у него переломы лицевых костей и челюсти, травмы глаз, сообщает www.rosbalt.ru