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20 минут назад

Протест победил: власти Франции отказались от повышения пенсионного возраста

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о готовности временно исключить из плана пенсионной реформы пункт о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в 2027 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BFMTV.

значально план реформы, представленный Филиппом 11 декабря, предполагал формальное сохранение пенсионного возраста на уровне 62 лет, но для получения максимальных выплат необходимо было бы работать до 64 лет.

Кроме того, планировалось создать единую систему исчисления пенсии, отменив существующие на данный момент 42 программы. Премьер обещал, что новая система позволила бы уже с 2022 года выплачивать пенсию в размере минимум 1 тысячи евро.

Несколько недель во Франции проходили забастовки против пенсионной реформы. В субботу в стране также прошли акции протеста, в Париже полиция применила слезоточивый газ, сообщает theins.ru

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