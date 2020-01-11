Происшествия
сегодня, 20:06
Камера уличного наблюдения зафиксировала ДТП и драку
Столкнувшиеся на перекрестке водители машин подрались
Сегодня вечером на улице Терешковой и Космонавтов столкнулись два автомобиля.
Авария попала на камеру уличного наблюдения. Камера также зафиксировала драку водителей этих машин.
Авария попала на камеру уличного наблюдения. Камера также зафиксировала драку водителей этих машин.
Гость
Александр
Саня
Никитка м е (грязи)
ё
а где адвокаты быдла ?
Это не драка
Сергей 13
Князь
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