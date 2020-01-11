Происшествия

сегодня, 20:06

Камера уличного наблюдения зафиксировала ДТП и драку

13 1730
#ДТП
3
Камера уличного наблюдения зафиксировала ДТП и драку

Столкнувшиеся на перекрестке водители машин подрались

Сегодня вечером на улице Терешковой и Космонавтов столкнулись два автомобиля.

Авария попала на камеру уличного наблюдения. Камера также зафиксировала драку водителей этих машин.


13 1730
#ДТП
3

Комментарии (13)

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Гость

2 минуты назад
То, что движение организовано не лучшим образом - это факт. 1. Со стороны жд вокзала светофор установлен так далеко от предполагаемой линии перекрестка, войдет порядка 6 машин. Получается, надо ставить второй светофор на этой линии. Иначе, водитель въезжает на желтый а закончить маневр нужно несколько секунд...в то время, как со стороны Космонавтов уже пошло движение. Конечно, по умному вод тели на Космонавтов должны дать возможность завершить маневр. От ЦР до жд вокзала светофор далеко стоит.
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Александр

2 минуты назад
Где видео??? ФУФЛЫЖНИКИ новостные!!!
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Саня

29 минут назад
Да, это сразу бросается в глаза.
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Никитка м е (грязи)

29 минут назад
Я мляха муха разбяруся
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ё

31 минуту назад
Странное поведение сотрудников полиции и скорой помощи во время происшествия. Они самоустронились от своих прямых обязанностей.
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а где адвокаты быдла ?

34 минуты назад
а говорят что не хорошо стучать на быдло на красный. оказывается можно ..и по репе тоже.
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Это не драка

44 минуты назад
Это мелкая потасовка
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Сергей 13

45 минут назад
Грешно было удоту,который с Терешковой в сторону Ц.Р. пер лицо не набить,но я бы его предварительно дверью пару раз,когда он вылазил, прихлопнул.Петушара,куда смотрят...
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Князь

46 минут назад
Быдло после пьянок разминается
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///

47 минут назад
Похоже, в адеквате были водители и просто прохожие, кто кинулись разнимать драку...хотя водятел с Терешковой куда летел, поворот на право похоже уже горел, думал на авось...ан не получилось...теперь школа лихачества не прокатила..
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