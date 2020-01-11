Происшествия

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Снегопад и гололед: по всему городу аварии

19 1314
#ДТП
1
Снегопад и гололед: по всему городу аварии
Снегопад, гололёд, плохая видимость, провоцируют аварии на дорогах города.

Столкновение двух автомобилей произошло на площади Победы. Есть пострадавшие. На месте происшествия прибыли медики.

Автобус "Мерседес" и ВАЗ-2110 столкнулись рядом с остановкой ДС «Звездный» и оставили одну полосу  движения в сторону площади Авиаторов. В этом направлении образовалась пробка.

Как уже сообщал GOROD48, на улице Неделина под колеса автобуса попал человек, а на улице Бабушкина водитель не вписался в поворот и врезался в столб. Две аварии произошли на грязинской трассе.

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19 1314
#ДТП
1

Комментарии (19)

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Таксерка анжелика

9 минут назад
Офтопик вопрос, но, люди пишуть весь городок эта каток обкатайси
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Таксерка анжелика

9 минут назад
Нафига вы все куда-то едите ! И такси зря вызаваетя ,мы всё почти встали ,остались нарики да непонятно откуда вазилы,денюх за поездку,как автобус! Так что аккуратнее граждане
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Офтопик вопрос, но

12 минут назад
В городе залит хоть один каток под открытым небом? В декабре тепло слишком было, ладно, но ведь с конца декабря минусовые температуры, даже на реках лед, сейчас вон уже настоящая зима, а администрация молчок... Куда податься? Кричат про спорт и его важность, а элементарную вещь сделать не могут(
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Вася

14 минут назад
Хоть бы снег выпал, метра на полтора!
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Неужели

15 минут назад
Мы все умрем сегодня.
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13

30 минут назад
Нытики, нам без мадам п....ц скучно
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Нытики

34 минуты назад
Как вы достали ныть, то им снега подавай, то дороги от снега не чистят.
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Внимательный

37 минут назад
Снегопад, кажется, еще пару дней назад предсказывали, на том же городе статья с прогнозом была - и он опять ВНЕЗАПНО!
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начальник транспортного цеха

39 минут назад
Господа!Мы ждем,когда осадки закончатся.В самый пик снегопада,выводить технику,экономически не выгодно.Потерпите,150 дворников с лопатами у же брошены в бой.
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13

42 минуты назад
Нет волшебного пинка в рабочем чате
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