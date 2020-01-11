Происшествия
сегодня, 14:01
Снегопад и гололед: по всему городу аварии
Снегопад, гололёд, плохая видимость, провоцируют аварии на дорогах города.
Столкновение двух автомобилей произошло на площади Победы. Есть пострадавшие. На месте происшествия прибыли медики.
Автобус "Мерседес" и ВАЗ-2110 столкнулись рядом с остановкой ДС «Звездный» и оставили одну полосу движения в сторону площади Авиаторов. В этом направлении образовалась пробка.
Как уже сообщал GOROD48, на улице Неделина под колеса автобуса попал человек, а на улице Бабушкина водитель не вписался в поворот и врезался в столб. Две аварии произошли на грязинской трассе.
Столкновение двух автомобилей произошло на площади Победы. Есть пострадавшие. На месте происшествия прибыли медики.
Автобус "Мерседес" и ВАЗ-2110 столкнулись рядом с остановкой ДС «Звездный» и оставили одну полосу движения в сторону площади Авиаторов. В этом направлении образовалась пробка.
Как уже сообщал GOROD48, на улице Неделина под колеса автобуса попал человек, а на улице Бабушкина водитель не вписался в поворот и врезался в столб. Две аварии произошли на грязинской трассе.
Таксерка анжелика
Таксерка анжелика
Офтопик вопрос, но
Вася
Неужели
13
Нытики
Внимательный
начальник транспортного цеха
13