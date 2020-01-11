В Липецке автомобиль врезался в столб

"Лада Самара" не вписалась в поворот

Сегодня на улице Бабушкина водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и не вписался в поворот переулка Ермака, врезавшись в столб поддерживающий газовую трубу.В аварии никто не пострадал. На место происшествия выезжала газовая служба, утечки газа не зафиксировано.По словам водителя, он ехал всего 20 километров в час, почему ему не удалось вписаться в поворот, он сам так и не понял. При этом покрышки с шипами - новые, но они не особо повлияли на торможение.Участок дороги на котором произошло ДТП отремонтирован в этом году по федеральной целевой программе "Безопасные и качественные дороги". Как отмечают жители улицы Бабушкина машины теперь здесь "летают" словно гоночные болиды, невзирая на несколько "лежачих полицейских". Жители Бабушкина с содроганием ждут весны и начала реконструкции дороги параллельной улицы Баумана. В этом случае машины поедут по улице Бабушкина. Здесь уже шутят, что видимо придется у столбов и заборов сооружать баррикады из бетонных блоков и ставить противотанковые ежи.