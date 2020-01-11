Происшествия

51 минуту назад

В Липецке автомобиль врезался в столб

6 755
#ДТП
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В Липецке автомобиль врезался в столб

"Лада Самара" не вписалась в поворот

Сегодня на улице Бабушкина водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и не вписался в поворот переулка Ермака, врезавшись в столб поддерживающий газовую трубу.

В аварии никто не пострадал. На место происшествия выезжала газовая служба, утечки газа не зафиксировано. 

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По словам водителя, он ехал всего 20 километров в час, почему ему не удалось вписаться в поворот, он сам так и не понял. При этом покрышки с шипами - новые, но они не особо повлияли на торможение. 

Участок дороги на котором произошло ДТП отремонтирован в этом году по федеральной целевой программе "Безопасные и качественные дороги". Как отмечают жители улицы Бабушкина машины теперь здесь "летают" словно гоночные болиды, невзирая на несколько "лежачих полицейских". Жители Бабушкина с содроганием ждут весны и начала реконструкции дороги параллельной улицы Баумана. В этом случае машины поедут по улице Бабушкина. Здесь уже шутят, что видимо придется у столбов и заборов сооружать баррикады из бетонных блоков и ставить противотанковые ежи.
6 755
#ДТП
1

Комментарии (6)

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Житель

28 минут назад
С днем жестянщика!
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нищеброд

33 минуты назад
одной капсулой смерти меньше
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Товарищ Поддорожный

33 минуты назад
Бухают, а потом садятся за руль, - вот и результат: не вписался в поворот!
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молодой тупняк

37 минут назад
поменьше надо по телефону пи..ть
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111

38 минут назад
Чувак на Газели по ул .Катукова то же не вписался в дистанцию перед КИА РИО и въехал ей в бампер
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заз последний шанс

39 минут назад
вазочки самоуничтожаются
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