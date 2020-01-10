Ретро- GOROD48: бунт архимандрита

24 года назад на территории Липецкой области разразился церковный скандал всероссийского масштаба

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GOROD48 возвращается к исследованию архива телекомпании «ТВК» - пласта жизни Липецкой области, длинною в 25 лет.В сентябре далекого уже 1996 года, в новостном выпуске журналисты «ТВК» рассказали об изгнании из Задонского женского Свято-Тихоновского монастыря его настоятеля Петра (Кучера).Архимандрит Петр стоял у истоков возрождения Задонского Свято-Тихоновского монастыря (скита). Именно ему принадлежит заслуга восстановления собора и колокольни монастыря, строительства заново всего комплекса монастырских зданий, с обустройством источник святителя Тихона Задонского.В апреле 1996 года архимандрит вдруг начался спорить с церковным начальством, и агитировать в проповедях за Геннадия Зюганова, который был главным конкурентом Бориса Ельцина на выборах президента. В сентябре 1996 года в монастыре провели собрание, единогласно осудившее Петра и его сторонниц. С привлечением службы безопасности Воронежской и Липецкой епархии 17 насельниц за нарушение монастырского устава были удалены из обители. По распоряжению епархиального руководства отцу Петру дали время на покаяние и предоставили келью в мужском монастыре, где он и пребывал до начала ноября 1996 года. Удаленные насельницы некоторое время демонстративно жили на липецком железнодорожном вокзале. Затем архимандрита Петра церковные власти назначили настоятелем Боголюбского женского монастыря.В сюжете журналисты пытаются получить комментарии у настоятеля мужского Рождество-Богородицкого монастыря, будущего митрополита Никона, но разговор с ним не получился. Журналистам «ТВК» удается побеседовать с елецкими казаками, которые охотно делятся своими взглядами на происходящее.Кстати, архимандрит Петр жив. Ему уже 93 года. Не так давно он перестал быть настоятелем Боголюбского женского монастыря (Владимирская область), но остался на территории и обители. Он серьезно болен, практически не встает с кровати и не покидает своей кельи. Все прошедшие годы личность отца Петра, сторонника радикального православия, являлась культовой в среде верующих.