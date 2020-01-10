Общество

сегодня, 16:18

Ретро- GOROD48: бунт архимандрита

14 1005
#ТВК #
2
Ретро- GOROD48: бунт архимандрита

24 года назад на территории Липецкой области разразился церковный скандал всероссийского масштаба

GOROD48 возвращается к исследованию архива телекомпании «ТВК» -  пласта жизни Липецкой области, длинною в 25 лет.

В сентябре далекого уже 1996 года, в новостном выпуске журналисты «ТВК» рассказали об изгнании из Задонского женского Свято-Тихоновского монастыря его настоятеля Петра (Кучера). 

Архимандрит Петр стоял у истоков возрождения Задонского Свято-Тихоновского монастыря (скита). Именно ему принадлежит заслуга восстановления собора и колокольни монастыря, строительства заново всего комплекса монастырских зданий, с обустройством источник святителя Тихона Задонского.

В апреле 1996 года архимандрит вдруг начался спорить с церковным начальством, и агитировать в проповедях за Геннадия Зюганова, который был главным конкурентом Бориса Ельцина на выборах президента.  В сентябре 1996 года в монастыре провели собрание, единогласно осудившее Петра и его сторонниц. С привлечением  службы безопасности Воронежской и Липецкой епархии 17 насельниц за нарушение монастырского устава были удалены из обители. По распоряжению епархиального руководства отцу Петру дали время на покаяние и предоставили келью в мужском монастыре, где он и пребывал до начала ноября 1996 года. Удаленные насельницы некоторое время демонстративно жили на липецком железнодорожном вокзале. Затем архимандрита Петра церковные власти назначили настоятелем Боголюбского женского монастыря.

В сюжете журналисты пытаются получить комментарии у настоятеля мужского Рождество-Богородицкого монастыря, будущего митрополита Никона, но разговор с ним не получился. Журналистам «ТВК» удается побеседовать с елецкими казаками, которые охотно делятся своими взглядами на происходящее.

Загрузка плеера


Кстати, архимандрит Петр жив. Ему уже 93 года. Не так давно он перестал быть настоятелем Боголюбского женского монастыря (Владимирская область), но остался на территории и обители. Он серьезно болен, практически не встает с кровати и не покидает своей кельи. Все прошедшие годы личность отца Петра, сторонника радикального православия, являлась культовой в среде верующих.

14 1005
#ТВК #
2

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вся правда

10 минут назад
архимандрит Петр ,конечно,внимательно прочитал 13 главу Апокалипсиса... К сожалению.не могу её напечатать,вроде как выскакивают какие -то запрещённые символы. А смысл в том,что без лазерного начертания на правой руке или челе (лобной части головы ) невозможно будет не купить ,ни продать.... За правильную расшифровку этих строк настоятеля Петра стали преследовать.....
ответить

горькая истина

21 минуту назад
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, как говорится. В начале об проекте чипирования знали только провидцы и люди близкие к такой информации среди элиты…. Потом узнали от них уже те, кто поумнее и ищет информацию Сейчас, когда уже стала проявляться техническая часть проекта, начали тревожиться те, кто не совсем глуп. Ну, а дураки и на завершающем этапе ничего не поймут. Вопрос только сколько таких дураков теперь, насколько российское общество за последние 30 лет одебилили деградационными программами.
ответить

горькая истина

23 минуты назад
Когда в 90-х на первом этапе чипирования народ сопротивлялся введению ИНН (присвоению номера каждому человеку) сейчаэто СНИЛС, то агенты, внедренные в церковь среди батюшек, утверждающие, что можно хоть с ног до головы этим ИНН себя покрыть и ничего не будет, были абсолютно правы. Это был лишь вопрос торможения процесса. Сейчас, когда биометрический чип вставлен в паспорт, можно только посмеяться над теми, кто боится его, как чёрта, и суёт паспорт в микроволновку, чтобы уничтожить этот треклятый чип. Когда начнут чипировать под кожу, то долгое время тоже абсолютно ничего не будет происходить. Мышеловека захлопнется лишь спустя время, когда будет чипировано достаточное количество людей .и ОНИ НАЧНУТ УПРАВЛЯТЬ СОЗНАНИЕМ ЛЮДЕЙ,а это очень страшно....
ответить

весёлый

24 минуты назад
Видео то старое ,летнее время на дворе сейчас
ответить

Весёлый ---Вся правда

30 минут назад
По поводу чипов... Вживление чипа - это к ограничению свободы воли. А Бог никогда не отнимает свободу воли, т.к. её отсутствие - отсутствие человека такого, каким его замыслил Творец. Так-что, предоставление врагу возможности ограничивать свою свободу воли - это отказ от свободы, и отказ от спасения. 
ответить

весёлый

35 минут назад
Сейчас и так видно ,что телефоны делают с нами и очень заметно с будующим нашим поколением ,с детьми ,без чипов уже биороботы ,через телефон биороботы проходят первый этап чипизации
ответить

МонаХинЯ

37 минут назад
буду молить прощения. страх и злоба застят очи, разврат и порок повсюду проникают в очи и уши. любите людей и себя одинаково.
ответить

вся правда

46 минут назад
Насколько милостив к нам Господь, что предупреждает весь род человеческий, какие последствия будут от этой печати. Тогда уже никакие исповеди не помогут и ничего ты не сделаешь. Этот микрочип соединяется с человеческим естеством, и его, как говорится, уже не вырубишь топором. Даже если отрезать руку или выточить кусок тела с этой микросхемой, не поможет, ведь человек эту сатанинскую печать уже принял сердцем! А если принял сердцем, значит, и душой! Как ты удалишь из души эту печать?! Какой операцией? Поэтому зарубите себе на носу: только «нет» и ничего другого. Аминь.
ответить

вся правда

47 минут назад
Что же теперь нам делать? Каяться! Надо каждому каяться и молиться. Вот сейчас помрачилось сознание у людей, которые сомневаются, что такое СНИЛС и даже берут этот номер. Это первая фаза антихристовой печати, которая будет проводиться в три этапа: СНИЛС, смарт-карта и другие электронные документы, затем единая электронная карта, которая совместит в себе и паспорт, и банковские расчеты, и деньги. Третий этап наступит, когда два первых себя изживут, может быть, пройдет несколько месяцев или лет, и потом начнут вживлять каждому человеку в тело микрочип.
ответить

вся правда

50 минут назад
Архимандрит Петр (Кучер):«Как ты удалишь из души эту печать?» Для тех,кто в теме и понимает- Страшный суд не за горами, уже сейчас подтверждаются пророчества о приближении конца света. Мы стараемся по-философски подойти к этому вопросу и думаем, что это не для нас. Но пришел 2020 год и начали говорить о сатанинских печатях, а ведь лет 10-20 назад мы думали, что это наступит еще не скоро, когда-то в будущем, но не при нас; может, за печати будут отдуваться наши правнуки и дети, но не мы. И вот нас самих настигла эта беда: ИНН, электронные карты, микрочипы и прочие печати, которые, к нашему стыду и сожалению, мы не распознаем!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

С начала года в рамках аварийного ремонта привели в порядок около 200 кв.м. липецких дорог
#дорожные работы
4
С начала года в рамках аварийного ремонта привели в порядок около 200 кв.м. липецких дорог

45 минут назад

Общество
Жительница Липецкой области отметила 100-летний юбилей
#долгожители
19
Жительница Липецкой области отметила 100-летний юбилей

сегодня, 12:03

Общество
Расписание автобуса № 8 сократят на один рейс
#транспорт
12
Расписание автобуса № 8 сократят на один рейс

сегодня, 11:43

Общество
Контейнерную площадку ЖК «Виктория» очистили от мусора
#мусор
31
Контейнерную площадку ЖК «Виктория» очистили от мусора

вчера, 17:35

Общество
Липецкая область в первой двадцатке самых богатых регионов страны
#рейтинг
95
Липецкая область в первой двадцатке самых богатых регионов страны

вчера, 15:41

Общество
Гололед с улиц города убирают с помощью 30 единиц техники
#снегопад
22
Гололед с улиц города убирают с помощью 30 единиц техники

вчера, 14:30

Общество