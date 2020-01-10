Происшествия
19 минут назад
Невменяемого липецкого участкового уволили из полиции
за проступок, порочащий честь мундира.
Месяц тому назад GOROD48 опубликовал видеозапись, сделанную в одном из райотделов полиции Воронежа, героем которой был, судя по его личному признанию, липецкий участковый. На ней - мужчина в толстовке. Вначале он сидит на полу, потом цепляется за подоконник перед окном дежурного офицера полиции, затем ложится на пол. Все свои действия неадекватный человек сопровождает нецензурной бранью.
В УМВД РФ по Липецкой области в герое ролика сразу же признали своего сотрудника (который через пару дней после скандала в воронежском отделе полиции стал пациентом нейрохирургического отделения Липецкой больницы скорой медицинской помощи), сообщив, что его действиям будет дана правовая оценка. И вот сегодня GOROD48 в пресс-службе областной полиции сообщили, что этот сотрудник уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.
В УМВД РФ по Липецкой области в герое ролика сразу же признали своего сотрудника (который через пару дней после скандала в воронежском отделе полиции стал пациентом нейрохирургического отделения Липецкой больницы скорой медицинской помощи), сообщив, что его действиям будет дана правовая оценка. И вот сегодня GOROD48 в пресс-службе областной полиции сообщили, что этот сотрудник уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.
Пенсионер
Что так
чООрный дельфин
чООрный дельфин
игорь михайлович
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