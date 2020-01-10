Происшествия

19 минут назад

Невменяемого липецкого участкового уволили из полиции

6 676
#полиция
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Невменяемого липецкого участкового уволили из полиции

за проступок, порочащий честь мундира.

Месяц тому назад GOROD48 опубликовал видеозапись, сделанную в одном из райотделов полиции Воронежа, героем которой был, судя по его личному признанию, липецкий участковый. На ней - мужчина в толстовке. Вначале он сидит на полу, потом цепляется за подоконник перед окном дежурного офицера полиции, затем ложится на пол. Все свои действия неадекватный человек сопровождает нецензурной бранью.


В УМВД РФ по Липецкой области в герое ролика сразу же признали своего сотрудника (который через пару дней после скандала в воронежском отделе полиции стал пациентом нейрохирургического отделения Липецкой больницы скорой медицинской помощи), сообщив, что его действиям будет дана правовая оценка. И вот сегодня GOROD48 в пресс-службе областной полиции сообщили, что этот сотрудник уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.
6 676
#полиция
1

Комментарии (6)

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Пенсионер

2 минуты назад
Какая честь мундира он в толстовке ! Просто руководство свою попу прикрыло .
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Что так

7 минут назад
Долго увольняли, чтобы больничный и новогодние выплатить?
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чООрный дельфин

9 минут назад
игорь михайлович, оп тракторный, это не секрет, интереснее, чем он обсадился
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чООрный дельфин

10 минут назад
Дауж...за то мне подкинули и дело пришили....
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игорь михайлович

11 минут назад
А фамилия этого блюстителя порядка? И какой это отдел? Может если немного пошерстить их , так и другие найдутся не в адеквате
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Ваш

13 минут назад
Пря Сталяне все чекисты были в неадеквате
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