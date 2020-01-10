Происшествия
58 минут назад
Автобус, манипулятор и грузовик столкнулись на улице Стаханова
Автобус впечатал манипулятор в фуру.
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Сегодня в Липецке у дома № 56 по улице Стаханова произошло тройное ДТП.
Как рассказывают очевидцы аварии, автобус врезался в манипулятор, который в свою очередь столкнулся с грузовиком.
Как рассказывают очевидцы аварии, автобус врезался в манипулятор, который в свою очередь столкнулся с грузовиком.
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чООрный дельфин
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Денис
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Сергей
ясновидящий
Миротворец