Происшествия

58 минут назад

Автобус, манипулятор и грузовик столкнулись на улице Стаханова

8 1316
#авария #ДТП
Автобус, манипулятор и грузовик столкнулись на улице Стаханова

Автобус впечатал манипулятор в фуру.

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Сегодня в Липецке у дома № 56 по улице Стаханова произошло тройное ДТП.

Как рассказывают очевидцы аварии, автобус врезался в манипулятор, который в свою очередь столкнулся с грузовиком.
8 1316
#авария #ДТП

Комментарии (8)

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098

9 минут назад
Я видел... Он начал трогаться и всадил... как незаметно? 308 пора автобусы менять... А то дрова... дровами.
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чООрный дельфин

14 минут назад
ясновидящий, ты батенька, если на дороге сало,на гашетку то не жми , аки лошадка слёпенькая. И всё будя чикипук
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Жуть

25 минут назад
Все новые автобусы разбили выродки липицкие
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Денис

25 минут назад
Дебилы бл....я.©
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А-48

31 минуту назад
Уровень Город 48 оставляет желать лучшего....пиииии
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Сергей

35 минут назад
Николаич, оформляй этих Аленей
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ясновидящий

35 минут назад
зато город чистили 30 машин!!!Что ж дороги такие скользкие.как будто их салом натерли?
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Миротворец

36 минут назад
Пи пииии пи пии пиии !!!!!! Пять баллов город48 , как всегда на высоте !!!!! По больше * новостей с достойным видео и звуковым рядом !!!!! Браво!
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