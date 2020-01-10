Автобус, манипулятор и грузовик столкнулись на улице Стаханова

Автобус впечатал манипулятор в фуру.

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Сегодня в Липецке у дома № 56 по улице Стаханова произошло тройное ДТП.



Как рассказывают очевидцы аварии, автобус врезался в манипулятор, который в свою очередь столкнулся с грузовиком.

