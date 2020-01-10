Спорт

сегодня, 13:14

Липецкие «греко-римляне» почтят память чемпиона России и поборются за банку меда

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#Греко-рисмкая борьба #Юрий Золонцев #память #СШ №9
Липецкие «греко-римляне» почтят память чемпиона России и поборются за банку меда

Турнир памяти Юрия Золонцева пройдет завтра уже в 3-й раз.

В субботу, 11 января, во дворце спорта «Звездный» пройдет открытый турнир, посвященный памяти одного из самых известных воспитанников липецкой греко-римской борьбы Юрия Золонцева.

Как рассказал GOROD48 директор спортивной школы №9 Юрий Шкарин, за 10 комплектов наград поборются около 120 юношей 2006-2007 г.р., причем не только из нашего региона. Уже официально подтвердили свое участие борцы из Воронежской и Тамбовской областей. Победителей и призеров ждут необычные призы: помимо медалей, как и в прошлом году, им вручат по банке меда от спонсоров и организаторов соревнований.

Первые схватки начнутся в 10:30, а официальное открытие – ровно в полдень. На церемонию приглашены известные гости – в их числе чемпион двукратный обладатель Кубка мира, победитель международного «Гран-При имени Ивана Поддубного» , чемпион России-2001 многолетний напарник по тренировкам 3-кратного олимпийского чемпиона Александра Карелина мастер спорта международного класса Алексей Колесников, председатель межрегиональной Ассоциации ветеранов СОБР, член общественной палаты Липецка Александр Бакулин и другие.

Юрий Золонцев (1986 г.р.) в 2000 году в Геленжике стал победителем чемпионата России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. За всю историю этот рубеж покорялся еще только двоим борцам – Алексею Колесникову в 1991 г. (Кишинев) и Никите Шкарину в 2011 г. (Москва). Любопытно, что все трое липецких чемпионов выступали в тяжелом весе.

Золонцев пробовал свои силы и в борьбе на поясах, стал чемпионом России в этом виде. Кроме того, являлся исполнительным директором федерации борьбы на поясах Липецкой области. Скоропостижно скончался в мае 2016 года на 30-м году жизни.

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#Греко-рисмкая борьба #Юрий Золонцев #память #СШ №9

Комментарии (1)

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Пчела и Пчеловод

сегодня, 13:38
Ну, кроме мёда, можно и ещё что-то подарить.
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