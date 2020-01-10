Происшествия

51 минуту назад

Два уголовных дела возбуждены в отношении пенсионера – убийцы собаки

3 1095
#убийство собаки
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Два уголовных дела возбуждены в отношении пенсионера – убийцы собаки

Идет следствие

Как сообщал GOROD48,  в селе Грязное Липецкого района 7 января 71-летний местный житель перерезал горло собаке и угрожал угрозой убийством своему зятю.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – ст. 245 (жестокое обращение с животным) и ст. 119 (угроза убийством)

3 1095
#убийство собаки
1

Комментарии (3)

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Зоозащитница

28 минут назад
Бывшего БЕРСЕРКА, нынешнего СИТИПЛЮС вообще расстрелять пора, изуверы, садисты, только получено разрешение на охоту, так начали в центре города стрелять из оружия. Крик предсмертный собачий невозможно было слушать. Целый месяц невозможно было в себя прийти. Таких уродов-охотников как СИТИПЛЮС земля носит непонятно как.
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Лимитчик

29 минут назад
Америка великая страна
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Жители

32 минуты назад
Сажать таких надо лет на 10 как в правовой стране Сша
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