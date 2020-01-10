Происшествия
51 минуту назад
Два уголовных дела возбуждены в отношении пенсионера – убийцы собаки
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Идет следствие
Как сообщал GOROD48, в селе Грязное Липецкого района 7 января 71-летний местный житель перерезал горло собаке и угрожал угрозой убийством своему зятю.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – ст. 245 (жестокое обращение с животным) и ст. 119 (угроза убийством)
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – ст. 245 (жестокое обращение с животным) и ст. 119 (угроза убийством)
3 1095
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