Происшествия
сегодня, 11:45
В Липецком районе пенсионер зарезал собаку
21 2434
71-летний мужчина ножом перерезал горло лайке.
Ужасная история произошла в селе Грязное Липецкого района на Рождество. Ничто, как говорится, не предвещало беды. Семейство - 71-летний пенсионер, его дочка с мужем - было дома. Неожиданно для всех пожилой человек схватил огромный нож и бросился к вольеру с собаками.
Родственники до сих пор не могут объяснить причину вспышки гнева, по сути, главы семейства. Он гулял с лайкой Никой, любил ее, а собака доверяла ему. Но пенсионер вдруг подлетел к ней и полоснул тесаком по горлу. И тут же направился ко второй собаке, хаски. Но дети подлетели к пенсионеру и оттащили от клетки. В пылу борьбы он пригрозил зятю: «Следующим будешь ты!»
Дочь и зять испугались поведения отца, тем более ранее он уже хватался за нож и набрасывался с ним на сына, за что был судим. Они вызвали полицию и пенсионера задержали. Потерпевшие написали заявление на пенсионера с требованием привлечь его к ответственности по статьям за жестокое обращение с животным и угрозе убийством.
Как сообщили родственники пенсионера, в данный момент его из полиции отпустили. Сейчас дочь убийцы собаки и ее муж опасаются, что он может осуществить свою угрозу.
На фото: погибшая лайка Ника
Родственники до сих пор не могут объяснить причину вспышки гнева, по сути, главы семейства. Он гулял с лайкой Никой, любил ее, а собака доверяла ему. Но пенсионер вдруг подлетел к ней и полоснул тесаком по горлу. И тут же направился ко второй собаке, хаски. Но дети подлетели к пенсионеру и оттащили от клетки. В пылу борьбы он пригрозил зятю: «Следующим будешь ты!»
Дочь и зять испугались поведения отца, тем более ранее он уже хватался за нож и набрасывался с ним на сына, за что был судим. Они вызвали полицию и пенсионера задержали. Потерпевшие написали заявление на пенсионера с требованием привлечь его к ответственности по статьям за жестокое обращение с животным и угрозе убийством.
Как сообщили родственники пенсионера, в данный момент его из полиции отпустили. Сейчас дочь убийцы собаки и ее муж опасаются, что он может осуществить свою угрозу.
На фото: погибшая лайка Ника
21 2434
НовАсть_город_48
indezit
НЕ ПАТРИОТ
Пенсионер
Белочка
Довели ски пенсионера
Долбанутая Страна
А. В.
Н
Дед