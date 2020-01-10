Происшествия

сегодня, 11:45

В Липецком районе пенсионер зарезал собаку

21 2434
#убийство собаки
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В Липецком районе пенсионер зарезал собаку

71-летний мужчина ножом перерезал горло лайке. 

Ужасная история произошла в селе Грязное Липецкого района на Рождество. Ничто, как говорится, не предвещало беды. Семейство - 71-летний пенсионер, его дочка с мужем - было дома. Неожиданно для всех пожилой человек схватил огромный нож и бросился к вольеру с собаками.

Родственники до сих пор не могут объяснить причину вспышки гнева, по сути, главы семейства. Он гулял с лайкой Никой, любил ее, а собака доверяла ему. Но пенсионер вдруг подлетел к ней и полоснул тесаком по горлу. И тут же направился ко второй собаке, хаски. Но дети подлетели к пенсионеру и оттащили от клетки. В пылу борьбы он пригрозил зятю: «Следующим будешь ты!»

Дочь и зять испугались поведения отца, тем более ранее он уже хватался за нож и набрасывался с ним на сына, за что был судим. Они вызвали полицию и пенсионера задержали. Потерпевшие написали заявление на пенсионера с требованием привлечь его к ответственности по статьям за жестокое обращение с животным и угрозе убийством.

Как сообщили родственники пенсионера, в данный момент его из полиции отпустили. Сейчас дочь убийцы собаки и ее муж опасаются, что он может осуществить свою угрозу.

На фото: погибшая лайка Ника

21 2434
#убийство собаки
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Комментарии (21)

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НовАсть_город_48

6 минут назад
Кошка съела мышь.
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indezit

15 минут назад
Депутат "Единой России" заксобрания Кировской области Вячеслав Ягдаров из ружья застрелил двух охотничьих собак соседа. На вопрос, зачем он это сделал, он заявил, что ему все сойдёт с рук и по х*ю. Но хозяин собак выложил видео, после чего мудилу выкинули из партии и завели уголовное дело. Страна должна знать героев в лицо
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НЕ ПАТРИОТ

30 минут назад
Animal planet, Да не надо так трястись от злости!!! - А то ещё займёте место этого деда))) Сразу видно, что тут что-то не так. Съехала крыша у деда (от чего и мы все не застрахованы). Я знал одного, - тот на людей начал кидаться ни с того, ни с сего... Потом у него обнаружили опухоль мозга...
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Пенсионер

30 минут назад
Довели ски пенсионера, я и тебя зарежу
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Белочка

32 минуты назад
От свойского самогона
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Довели ски пенсионера

33 минуты назад
А теперь хотят в дурку отправить ски. Проверить нужно условия жизни пенсионера. Такие срывы просто так не происходят. Возможно изводили его, чтобы завладеть домом. Зятя проверьте. Оооочень все подозрительно, что убив собаку он пригрозил зачем-то зятю, похоже что зять его изводит, а пострадала невинная собака. Жаль.
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Долбанутая Страна

43 минуты назад
Отпустили из полиции чтобы убивать дальше
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А. В.

49 минут назад
Animal planet,. Его дол... а сразу надо ла стать и в камеру. Может он еб..... й?
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Н

51 минуту назад
Его поведение свидетельствует об алкогольном психозе.
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Дед

58 минут назад
Моя собачка! Хочу кормлю , хочу съем!
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