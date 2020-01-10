В Липецком районе пенсионер зарезал собаку

71-летний мужчина ножом перерезал горло лайке.

Ужасная история произошла в селе Грязное Липецкого района на Рождество. Ничто, как говорится, не предвещало беды. Семейство - 71-летний пенсионер, его дочка с мужем - было дома. Неожиданно для всех пожилой человек схватил огромный нож и бросился к вольеру с собаками.



Родственники до сих пор не могут объяснить причину вспышки гнева, по сути, главы семейства. Он гулял с лайкой Никой, любил ее, а собака доверяла ему. Но пенсионер вдруг подлетел к ней и полоснул тесаком по горлу. И тут же направился ко второй собаке, хаски. Но дети подлетели к пенсионеру и оттащили от клетки. В пылу борьбы он пригрозил зятю: «Следующим будешь ты!»



Дочь и зять испугались поведения отца, тем более ранее он уже хватался за нож и набрасывался с ним на сына, за что был судим. Они вызвали полицию и пенсионера задержали. Потерпевшие написали заявление на пенсионера с требованием привлечь его к ответственности по статьям за жестокое обращение с животным и угрозе убийством.



Как сообщили родственники пенсионера, в данный момент его из полиции отпустили. Сейчас дочь убийцы собаки и ее муж опасаются, что он может осуществить свою угрозу.



На фото: погибшая лайка Ника



