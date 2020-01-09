Происшествия

32 минуты назад

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав сирот

2 489
#сироты #жилье
В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав сирот

Дом, квартиры в котором предоставили сиротам, для жизни непригоден.

Следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения жилищных прав выпускников детских домов в Долгоруковском районе. 

Дело возбуждено после проверки фактов изложенных в сюжете одного из федеральных каналов. Журналисты рассказали, что двум выпускницам детского дома предоставлено некачественное жилье в деревне Екатериновка Долгоруковского района. Квартиры находились в здании сельсовета, непригодном для постоянного проживания. В жилье нет вентиляции, из-за сырости на стенах образовалась плесень и гниет мебель. 

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фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области

- Следствием установлено, что квартиры были приобретены в 2015 году администрацией Долгоруковского района и областным управлением ЖКХ и предоставлены сиротам по договорам социального найма. Однако в настоящее время квартиры пустуют, так как проживать в них невозможно, - сообщает следственное управление.

В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают местонахождение всех нанимателей жилых помещений с целью признания их потерпевшими, а также осмотра предоставленных им квартир. Запрошена информация о соразмерности и обоснованности потраченных денежных средств на приобретение квартир, выясняется их рыночная стоимость на момент покупки.

Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям (бездействию) конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение жилищных прав сирот, будет дана надлежащая юридическая оценка. Ход расследования находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.
2 489
#сироты #жилье

Комментарии (2)

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Серега

13 минут назад
ну и кого посадят??? дядю васю своровавшего мешок зерна для пропитания?
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777

14 минут назад
Пусть у того, кто это сделал гниют дети. Пусть в их легких растёт плесень. Тогда это будет по - Божески. Сироту обидеть - нет большего греха!
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