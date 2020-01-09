Общество
9 минут назад
Липецкая область в первой двадцатке самых богатых регионов страны
Самым бедным регионом страны признаны Республики Тыва, Калмыкия и Алтай
РИА-Рейтинг опубликовал рейтинг регионов по доходам населения, которые составлены на основе отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
В Липецкой области, по данным РИА-Рейтинг, отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,76%. За чертой бедности проживают в Липецкой области 8,7% населения, за чертой крайней бедности – 1,0%. В итоге регион специалисты поместили на 13 место из 85-и.
1 место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, 2-е – Ненецкий автономный округ, 3-е - Чукотский автономный округ. Москва на 7 месте. Санкт-Петребруг – на 9-м.
Курская область на 22 месте, Воронежская область на 21 месте, Тамбовская – на 19-м, Белгородская на 14-месте.
Три последних места заняли Республики Тыва, Калмыкия и Алтай. Это самые бедные регионы страны.
В Липецкой области, по данным РИА-Рейтинг, отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,76%. За чертой бедности проживают в Липецкой области 8,7% населения, за чертой крайней бедности – 1,0%. В итоге регион специалисты поместили на 13 место из 85-и.
1 место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, 2-е – Ненецкий автономный округ, 3-е - Чукотский автономный округ. Москва на 7 месте. Санкт-Петребруг – на 9-м.
Курская область на 22 месте, Воронежская область на 21 месте, Тамбовская – на 19-м, Белгородская на 14-месте.
Три последних места заняли Республики Тыва, Калмыкия и Алтай. Это самые бедные регионы страны.
хыхы