Общество

9 минут назад

Липецкая область в первой двадцатке самых богатых регионов страны

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#рейтинг #
Липецкая область в первой двадцатке самых богатых регионов страны

Самым бедным регионом страны признаны Республики Тыва, Калмыкия и Алтай

РИА-Рейтинг опубликовал рейтинг регионов по доходам населения, которые составлены на основе отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В Липецкой области, по данным РИА-Рейтинг, отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,76%. За чертой бедности проживают в Липецкой области 8,7% населения, за чертой крайней бедности – 1,0%. В итоге регион специалисты поместили на 13 место из 85-и.

1 место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, 2-е – Ненецкий автономный округ, 3-е - Чукотский автономный округ. Москва на 7 месте. Санкт-Петребруг – на 9-м.

Курская область на 22 месте, Воронежская область на 21 месте, Тамбовская – на 19-м, Белгородская на 14-месте.

Три последних места заняли Республики Тыва, Калмыкия и Алтай. Это самые бедные регионы страны.
 
1 134
#рейтинг #

Комментарии (1)

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хыхы

1 минуту назад
То есть пипчане даже в 2 раза богаче воронешцев
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