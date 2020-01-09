Происшествия

49 минут назад

В Студенческом городке убивали двух братьев

5 3108
#убийство
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В Студенческом городке убивали двух братьев
8 января около 21.30 в Липецке на улице Студенческий городок во время драки зарезали 33-летнего мужчину. По факту убийства следственным управлением СК России по региону возбуждено уголовное дело. Правоохранителям удалось задержать одного из участников драки.

По данным следствия, 8 января 33-летний липчанин выпивал вместе с младшим братом у дома №12а по улице Студенческий городок. К ним подошли четверо. Завязался конфликт, который перерос в драку. Братьев жестко избили, при этом старшего ударили ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным. Младший брат госпитализирован в тяжелом состоянии.  

- Задержан один из участников конфликта, ведется розыск остальных, -  рассказали GOROD48 в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области. – Также устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование проводят сотрудники следственного отдела по Октябрьскому округу Липецка. 

5 3108
#убийство
2

Комментарии (5)

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90 -е возвращаются

13 минут назад
Скоро будет передел сверх- влиянии ! Смотрели " Жмурки " ? Все движется по этому сценарию и это неизбежно ! Но у нас есть еще 3 - 4 года стабильности , а дальше -вопрос : кто и как в 2025 году будет управлять нашей РОССИЕЙ ? Стоит только надеяться на лучшее и верить ,что все будет хорошо ! А страсти они были во все времена и грехопадение никто не отменял ,так что я считаю ,что это норма жизнь !
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я

15 минут назад
все же сколько гавна живет в Липецкой обл. наверное самая загаженная обл. в РОССИИ
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жуть-жуткая!

23 минуты назад
Где патрули на улицах города?! До каких пор будет твАриться беспредел в городе?! Братья распивали спиртные напитки на улице- жуть-жуткая, ну и нравы у современной молодежи. Про преднамеренное убийство даже писать жутко- лишить человека жизни некоторым уродам равносильно плюнуть мимо урны......
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Пука

30 минут назад
Залепи дыры и ездий!
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Город 48

42 минуты назад
Соболезнования близким. Сил перенести горе.
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