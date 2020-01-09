Происшествия
49 минут назад
В Студенческом городке убивали двух братьев
8 января около 21.30 в Липецке на улице Студенческий городок во время драки зарезали 33-летнего мужчину. По факту убийства следственным управлением СК России по региону возбуждено уголовное дело. Правоохранителям удалось задержать одного из участников драки.
По данным следствия, 8 января 33-летний липчанин выпивал вместе с младшим братом у дома №12а по улице Студенческий городок. К ним подошли четверо. Завязался конфликт, который перерос в драку. Братьев жестко избили, при этом старшего ударили ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным. Младший брат госпитализирован в тяжелом состоянии.
- Задержан один из участников конфликта, ведется розыск остальных, - рассказали GOROD48 в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области. – Также устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование проводят сотрудники следственного отдела по Октябрьскому округу Липецка.
По данным следствия, 8 января 33-летний липчанин выпивал вместе с младшим братом у дома №12а по улице Студенческий городок. К ним подошли четверо. Завязался конфликт, который перерос в драку. Братьев жестко избили, при этом старшего ударили ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным. Младший брат госпитализирован в тяжелом состоянии.
- Задержан один из участников конфликта, ведется розыск остальных, - рассказали GOROD48 в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области. – Также устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование проводят сотрудники следственного отдела по Октябрьскому округу Липецка.
90 -е возвращаются
я
жуть-жуткая!
Пука
Город 48