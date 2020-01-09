Происшествия
14 минут назад
Девочка проглотила шесть магнитов от игрушек
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Родители обратились к медикам только через неделю после происшествия.
Бесснежная и безморозная зима значительно сократила количество малолетних пациентов травматологического отделения детской областной больницы, обслуживающей весь регион: ни тебе падений с горок, ни на льду. Самым опасным экстренным случаем, с которым столкнулись медики за прошедшие новогодние каникулы, стало лечение двухлетней девочки, проглотившей накануне праздников шесть магнитов от игрушек.
- В таком случае не обойтись без хирургического вмешательства, поскольку магниты не могут самостоятельно выйти из организма. Они слипаются в ком, перфорируют кишечник, и лечение таких больных требует длительного времени, - комментирует GOROD48 ситуацию главный врач детской областной больницы Сергей Голобурдин.
Девочку прооперировали 3 января. А в больницу она попала лишь через неделю после того, как пожаловалась на боль в животике. Все это время родители пытались лечить ребенка как могли.
Сейчас состояние девочки медики оценивают как стабильно тяжелое. Как показывает предыдущий ноябрьский случай (тогда двухлетний ребенок проглотил сразу 38 похожих на шарики магнитов), стационарное лечение таких пациентов длится не менее месяца.
- Я призываю родителей, бабушек и дедушек, отказаться от покупок детям младшего возраста игрушек с магнитами. А в тех квартирах и домах, где они есть, забрать их у детей, - говорит Сергей Голобурдин.
- В таком случае не обойтись без хирургического вмешательства, поскольку магниты не могут самостоятельно выйти из организма. Они слипаются в ком, перфорируют кишечник, и лечение таких больных требует длительного времени, - комментирует GOROD48 ситуацию главный врач детской областной больницы Сергей Голобурдин.
Девочку прооперировали 3 января. А в больницу она попала лишь через неделю после того, как пожаловалась на боль в животике. Все это время родители пытались лечить ребенка как могли.
Сейчас состояние девочки медики оценивают как стабильно тяжелое. Как показывает предыдущий ноябрьский случай (тогда двухлетний ребенок проглотил сразу 38 похожих на шарики магнитов), стационарное лечение таких пациентов длится не менее месяца.
- Я призываю родителей, бабушек и дедушек, отказаться от покупок детям младшего возраста игрушек с магнитами. А в тех квартирах и домах, где они есть, забрать их у детей, - говорит Сергей Голобурдин.
2 419
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