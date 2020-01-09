Общество

сегодня, 10:12

Место умершего врача-депутата заняла его заместитель

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#кадры
Место умершего врача-депутата заняла его заместитель

Коллективу Добринской районной больницы представили нового главного врача.

Сегодня руководитель облздрава Юрий Шуршуков представил коллективу Добринской ЦРБ нового главного врача, 32-летнюю Лилию Самошину. По образованию Самошина - врач-невролог. Последняя ее должность - заместитель главного врача Добринской районной больницы.

Фактически новое назначение было вынужденным: 20 декабря прошлого года скоропостижно скончался 62-летний главврач Добринской ЦРБ, депутат областного Совета Александр Дарьин, возглавлявший районную больницу на протяжении последних 22 лет.
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#кадры

Комментарии (6)

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))))

12 минут назад
Больше никто не согласился, видимо!
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хахаха

18 минут назад
возглавлявший районную больницу в течениИ последних 22 лет.НУ ТУПИЗНА
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Житель

25 минут назад
Незаменимых у нас нет, хотя у этой власти другие принципы
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шикарная женщина садись ко мне в машину

26 минут назад
садись ко мне в машину ,садись ко мне в машину , садись ко мне в машину ,в машину сади-и-и-иииись !
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!

33 минуты назад
Сразу после школы нужно на руководящие должности назначать, ну или работников сбербанка.
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Валя

42 минуты назад
Говорят, без бывшего, который держал коллектив в руках, больница развалится
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