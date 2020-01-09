Общество
сегодня, 10:12
Место умершего врача-депутата заняла его заместитель
Коллективу Добринской районной больницы представили нового главного врача.
Сегодня руководитель облздрава Юрий Шуршуков представил коллективу Добринской ЦРБ нового главного врача, 32-летнюю Лилию Самошину. По образованию Самошина - врач-невролог. Последняя ее должность - заместитель главного врача Добринской районной больницы.
Фактически новое назначение было вынужденным: 20 декабря прошлого года скоропостижно скончался 62-летний главврач Добринской ЦРБ, депутат областного Совета Александр Дарьин, возглавлявший районную больницу на протяжении последних 22 лет.
Фактически новое назначение было вынужденным: 20 декабря прошлого года скоропостижно скончался 62-летний главврач Добринской ЦРБ, депутат областного Совета Александр Дарьин, возглавлявший районную больницу на протяжении последних 22 лет.
))))
хахаха
Житель
шикарная женщина садись ко мне в машину
!
Валя