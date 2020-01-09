Происшествия

сегодня, 00:46

В Липецке мужчину убили одним ударом ножа

7 632
#Убийство
1
В Липецке мужчину убили одним ударом ножа

Нападавшие успели скрыться.

Минувшим вечером, 8 января, около 22.30 у дома 12 «а» на улице Студенческий городок был убит 33-летний мужчина.

По предварительным данным, произошёл конфликт между несколькими людьми. В ходе выяснения отношений один из участников достал нож и ударил оппонента. После этого участники «разборок» быстро покинули место происшествия. Травма оказалась смертельной.

На данный момент полиция устанавливает причастных к драке и устанавливает обстоятельства конфликта.

Фото stolica-s.su
7 632
#Убийство
1

Комментарии (7)

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Соседка

13 минут назад
Говорят это хохлы были
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С ножами каждый даун кто ссытся

18 минут назад
Что не драка все за нож потому что ссутся получить люлей хуже чертей. Самый трусливый и чертовской поступрк хвататься за нож. Один дегенерат до нового года тоже ножом помахал и уедет теперь лет на 8-10 круто в 30 лет будущее построил лет на 10 вперёд. И надеюсь этих ублюдков тоже найдут скоро и будут петушить этих ссыкунов конечных.
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Кошмар

41 минуту назад
Жуткий район, одни общаги и алкошня.
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пофиг

51 минуту назад
на дорогах России за два праздничных дня погиб 101человек
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valerafromsplus

сегодня, 00:57
Вот вам, ребята, и Студенческий Городок. Не знаю, как по другому это место назвать даже...
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valerafromsplus

сегодня, 00:55
Ну вот. Праздники кончились. Завтра много узнаем.
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Йопанный в рот

сегодня, 00:50
Вооще дигроиды
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