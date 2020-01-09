Происшествия
сегодня, 00:46
В Липецке мужчину убили одним ударом ножа
Нападавшие успели скрыться.
Минувшим вечером, 8 января, около 22.30 у дома 12 «а» на улице Студенческий городок был убит 33-летний мужчина.
По предварительным данным, произошёл конфликт между несколькими людьми. В ходе выяснения отношений один из участников достал нож и ударил оппонента. После этого участники «разборок» быстро покинули место происшествия. Травма оказалась смертельной.
По предварительным данным, произошёл конфликт между несколькими людьми. В ходе выяснения отношений один из участников достал нож и ударил оппонента. После этого участники «разборок» быстро покинули место происшествия. Травма оказалась смертельной.
На данный момент полиция устанавливает причастных к драке и устанавливает обстоятельства конфликта.
Фото stolica-s.su
Соседка
С ножами каждый даун кто ссытся
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Йопанный в рот