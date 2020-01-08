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В Москве избит сын Жванецкого
Сын писателя Михаила Жванецкого и его друг были избиты после конфликта в караоке-клубе на западе Москвы. Потасовке предшествовала неприятная сцена с участием девушки одного из пострадавших.
После этого они оба остались подышать свежим воздухом и тоже планировали разъехаться по домам. Но тут из заведения вышла та самая воинственно настроенная четверка посетителей. Двое из них обнялись и поцеловались. Удивленные взгляды Жванецкого и Гинзбурга привели к новой вспышке конфликта. Вслед за словесными претензиями: «Вы что смотрите?!» в ход пошли кулаки. По словам потерпевших, незнакомцы буквально забили их ногами. Об этом говорят и повреждения, которые позже диагностировали медики: у Дмитрия рваная рана губы (врачи наложили ему швы и отпустили), а его другу досталось гораздо больше — у него сломан нос, выбит зуб, множественные гематомы и ушибы. Молодого человека пришлось госпитализировать.
Кроме того, во время нападения злоумышленники пытались забрать у своих жертв бумажники и мобильные телефоны, но не смогли. Один из пострадавших в надежде, что экзекуция прекратится, кинул из кармана на асфальт две тысячи рублей. Филипп же во время драки потерял свои часы марки «Tissot», которые ему подарил отец.
В настоящее время полиция разыскивает обидчиков Жванецкого и его друга.