В Москве избит сын Жванецкого

Сын писателя Михаила Жванецкого и его друг были избиты после конфликта в караоке-клубе на западе Москвы. Потасовке предшествовала неприятная сцена с участием девушки одного из пострадавших.

Как пишет МК, 24-летний Дмитрий Жванецкий и его приятель-ровесник Филипп Гинзбург (сын поэта и издателя Макса Гинзбурга) 7 января поехали справлять Рождество с друзьями. Всего в компании было около шести человек, в том числе девушки. Объехав несколько заведений, они решили завершить «марафон» в караоке-клубе на Минской улице. Ближе к утру веселиться оставались самые стойкие — Дмитрий, его спутница и Филипп. К девушке Жванецкого-младшего стали приставать незнакомцы. Как позднее пояснили правоохранителям сыновья писателей, четверо мужчин, предположительно азиатской наружности, в агрессивной форме приглашали девушку потанцевать и начали распускать руки. Дмитрий, как сын сатирика, не стал обострять ситуацию и принимал бесконфликтные меры по спасению своей подруги — например, пытался танцеваться между девушкой и навязчивыми агрессорами. И, казалось бы, ему удалось избежать драки: в 6 часов утра Жванецкий и Гинзбург вышли с дамой на улицу и посадили её на такси.После этого они оба остались подышать свежим воздухом и тоже планировали разъехаться по домам. Но тут из заведения вышла та самая воинственно настроенная четверка посетителей. Двое из них обнялись и поцеловались. Удивленные взгляды Жванецкого и Гинзбурга привели к новой вспышке конфликта. Вслед за словесными претензиями: «Вы что смотрите?!» в ход пошли кулаки. По словам потерпевших, незнакомцы буквально забили их ногами. Об этом говорят и повреждения, которые позже диагностировали медики: у Дмитрия рваная рана губы (врачи наложили ему швы и отпустили), а его другу досталось гораздо больше — у него сломан нос, выбит зуб, множественные гематомы и ушибы. Молодого человека пришлось госпитализировать.Кроме того, во время нападения злоумышленники пытались забрать у своих жертв бумажники и мобильные телефоны, но не смогли. Один из пострадавших в надежде, что экзекуция прекратится, кинул из кармана на асфальт две тысячи рублей. Филипп же во время драки потерял свои часы марки «Tissot», которые ему подарил отец.

В настоящее время полиция разыскивает обидчиков Жванецкого и его друга.