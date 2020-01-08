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Cолдата-контрактника нашли мёртвым на железнодорожных путях

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Cолдата-контрактника нашли мёртвым на железнодорожных путях

Трагедия произошла в Хабаровском крае.

Сегодня в паблике «Типичная полиция» соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что утром, 6 января, в городе Бикин погиб военнослужащий контрактник ВС РФ, пишет www.om1.ru

«Информации крайне мало по этой трагедии», говорится в сообщении.

Чуть позже эта же информация появилась в телеграм-канале «Плохие новости», но уже с уточнением, что погибшим солдатом-контрактником оказался Равиль Басимов из Омска.

«Парень попал под поезд. Случайно или специально — не ясно», говорится в сообщении.

Отметим, что погибший омич проходил службу в печально-известной воинской части в городе Бикин Хабаровского края, где несколько лет назад случилась череда странных смертей солдат, призванных на службу в Дальневосточный военный округ.

Так, в 2003 году в в/ч 2049 города Бикин трагически погиб Марат Бухарбаев. Тело молодого человека возвратили родителям в цинковом гробу с требованием «Не вскрывать!». Однако гроб вскрыли, вследствие чего выяснилось, что на теле срочника было множество следов от побоев и отсутствовали внутренние органы.

Спустя семь лет, в 2010 году трагедия повторилась, и скандал, связанный с предполагаемой продажей органов призывников, разгорелся с новой силой после загадочной смерти очередного омского солдата-срочника Романа Суслова, которого также привезли домой в цинковом гробу с требованием «Не вскрывать». Гроб был вскрыт, а на теле найдены такие же следы «вскрытия», как у Марата Бухарбаева.

В это же время омские СМИ писали, что всего в это время в Бикине погибли, как минимум, пятеро призывников из Омска. Федеральные СМИ озвучивали цифру от семи до десяти омских солдатов, погибших в этом гарнизоне. 

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу гибели Равиля Басимова пока нет.  
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Комментарии (1)

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44 минуты назад
ужас ! сволочи! НЕ ДАЙ БОГ (((
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