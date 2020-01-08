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15 минут назад
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, сообщил сенатор Алексей Пушков.
"Посольство России направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку "Крымского". Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом", — написал парламентарий в твиттере.
Пушков также рассказал, что однажды посол одной европейской страны отказался от его предложения попробовать крымское вино.
Представители российской дипмиссии эту информацию пока не прокомментировали, сообщает ria.ru
Пушков также рассказал, что однажды посол одной европейской страны отказался от его предложения попробовать крымское вино.
Представители российской дипмиссии эту информацию пока не прокомментировали, сообщает ria.ru