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15 минут назад

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, сообщил сенатор Алексей Пушков.

"Посольство России направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку "Крымского". Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом", — написал парламентарий в твиттере.

Пушков также рассказал, что однажды посол одной европейской страны отказался от его предложения попробовать крымское вино.

Представители российской дипмиссии эту информацию пока не прокомментировали, сообщает ria.ru

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