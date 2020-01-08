Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с иранским ударом по американским военным базам в Ираке. В ходе заявление президент США рассказал об ущербе от атаки, введении новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому.





"Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира", — сказал Трамп.



Он заявил, что жертв удалось избежать благодаря работе системы раннего предупреждения.



Как отметил американский лидер, Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана.

"И они будут в силе, пока Иран не изменит свое поведение", — добавил президент.



Он подчеркнул, что США также продолжают изучать возможные варианты ответа Ирану на удар по базам. По словам Трампа, Вашингтон не будет использовать военную мощь.



"Мощь Америки, как военная, так и экономическая, — это лучший фактор сдерживания", — отметил глава государства.

Трамп рассказал, что США обладают "большими и мощными ракетами". Он также подтвердил, что американские военные разрабатывают гиперзвуковое оружие.



"Но тот факт, что у нас есть такие замечательные вооружения, не значит, что мы должны их использовать", — резюмировал президент.



Трамп также призвал страны — гаранты иранской сделки по атому выйти из договора и работать над новым соглашением. Президент назвал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе "ущербным". По его словам, этот договор дает возможность Тегерану "ясного и быстрого пути к ядерному прорыву".



"Иран должен оставить свои ядерные амбиции и покончить с поддержкой терроризма. Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать эту реальность", — сказал президент.



Трамп пообещал не допустить появление ядерного оружия у Ирана.



"Пока я президент, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие", — сказал глава государства.

Помимо этого, президент обратился к иранскому народу и руководству.



"Мы хотим, чтобы у вас было замечательное будущее, которого вы заслуживаете, с процветанием дома и гармонией со странами мира. США готовы заключить мир со всеми, кто его ищет", — сказал американский лидер.

Он добавил, что потребует от НАТО более активного участия в процессах на Ближнем Востоке.





Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.



После этого Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.



В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.







По словам главы государства, в результате атаки никто не пострадал. Президент отметил, что американским военным базам нанесен незначительный урон, сообщает ria.ru "Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира", — сказал Трамп.Он заявил, что жертв удалось избежать благодаря работе системы раннего предупреждения.Как отметил американский лидер, Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана."И они будут в силе, пока Иран не изменит свое поведение", — добавил президент.Он подчеркнул, что США также продолжают изучать возможные варианты ответа Ирану на удар по базам. По словам Трампа, Вашингтон не будет использовать военную мощь."Мощь Америки, как военная, так и экономическая, — это лучший фактор сдерживания", — отметил глава государства.Трамп рассказал, что США обладают "большими и мощными ракетами". Он также подтвердил, что американские военные разрабатывают гиперзвуковое оружие."Но тот факт, что у нас есть такие замечательные вооружения, не значит, что мы должны их использовать", — резюмировал президент.Трамп также призвал страны — гаранты иранской сделки по атому выйти из договора и работать над новым соглашением. Президент назвал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе "ущербным". По его словам, этот договор дает возможность Тегерану "ясного и быстрого пути к ядерному прорыву"."Иран должен оставить свои ядерные амбиции и покончить с поддержкой терроризма. Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать эту реальность", — сказал президент.Трамп пообещал не допустить появление ядерного оружия у Ирана."Пока я президент, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие", — сказал глава государства.Помимо этого, президент обратился к иранскому народу и руководству."Мы хотим, чтобы у вас было замечательное будущее, которого вы заслуживаете, с процветанием дома и гармонией со странами мира. США готовы заключить мир со всеми, кто его ищет", — сказал американский лидер.Он добавил, что потребует от НАТО более активного участия в процессах на Ближнем Востоке.Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.После этого Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.