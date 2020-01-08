Скандинавский циклон наконец-то принесет в Липецкую область снег

В ближайшие сутки территория Липецкой области попадет под влияние атмосферного фронта Скандинавского циклона: ночью небольшой снег пройдет местами, но уже днем осадки усилятся – выпадет умеренный снег. Среднесуточные температуры составят 3-4 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.

8 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 42 градуса мороза.