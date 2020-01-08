Автохамов не победить?

Новые примеры того, как не следует парковать свой автомобиль.

Публикуем очередную подборку фотографий в нашей рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 призываем к ответу любителей парковать машины где придется.

Верхний снимок сделан на проспекте Победы.





Этот же автомобиль с другого ракурса. Рядом расположен детский садик №122, автохама приходится обходить и детворе, но его это, похоже, совсем не волнует. Сфотографировано 25 декабря в 17:00.





Катукова, 20 фото от 21 декабря в 15:30. Создает помехи при выходе из подъезда и вдобавок перекрыл единственную пешеходную дорожку. По статье 12.15 КоАП за езду по тротуарам положен штраф в 2 тысячи рублей.





Катукова, 39, снято 29 декабря в 20:15. Еще один деятель решил, что если у него под окнами не построили стоянку лично для него, то это дает право парковаться в кустах.





Улица Липовская, 8, снято 25 декабря в 17:10. Пешеходам осталось вспоминать крылатую фразу из изучаемой в школах пьесы Александра Островского «Гроза»: «Почему люди не летают, как птицы».





Красивый и дорогой автомобиль припаркован в грязи (которую потом повезет по всему городу). Похоже, водитель не уважает не только окружающих, но и самого себя. К сожалению, автор фото не указал точное время и место парковки, так что ГИДББ, которая следит на всеми нашими публикациями, не сможет вынести наказание в этом случае.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.