Общество

37 минут назад

Автохамов не победить?

20 469
Автохамов не победить?

Новые примеры того, как не следует парковать свой автомобиль.

Публикуем очередную подборку фотографий в нашей рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 призываем к ответу любителей парковать машины где придется.

Верхний снимок сделан на проспекте Победы.

хз-2.jpeg

Этот же автомобиль с другого ракурса. Рядом расположен детский садик №122, автохама приходится обходить и детворе, но его это, похоже, совсем не волнует. Сфотографировано 25 декабря в 17:00.

Катукова, 20.jpeg

Катукова, 20 фото от 21 декабря в 15:30. Создает помехи при выходе из подъезда и вдобавок перекрыл единственную пешеходную дорожку. По статье 12.15 КоАП за езду по тротуарам положен штраф в 2 тысячи рублей.

Катукова, 36.jpeg

Катукова, 39, снято 29 декабря в 20:15. Еще один деятель решил, что если у него под окнами не построили стоянку лично для него, то это дает право парковаться в кустах.

Липовская, 8.jpeg

Улица Липовская, 8, снято 25 декабря в 17:10. Пешеходам осталось вспоминать крылатую фразу из изучаемой в школах пьесы Александра Островского «Гроза»: «Почему люди не летают, как птицы».

ХЗ-3.jpeg

Красивый и дорогой автомобиль припаркован в грязи (которую потом повезет по всему городу). Похоже, водитель не уважает не только окружающих, но и самого себя. К сожалению, автор фото не указал точное время и место парковки, так что ГИДББ, которая следит на всеми нашими публикациями, не сможет вынести наказание в этом случае.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

20 469

Комментарии (20)

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Ха ха

2 минуты назад
Липчанин, тебе этот гвоздик в попу молотком забьют
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Лена

4 минуты назад
Штрафы и эвакуаторы решат проблему,в европе и америке все решаеться мгновенно
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Ты Дмитрий Краси чков - сын ослойоба

4 минуты назад
Хохол с Баумана, твою мамку в жопу трахал в чуркестане сосланбек-ослойою! Он ее толстую сраку с жопой ишака перепутал!
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важняк

4 минуты назад
Липчанин, ну кто тебя,быдло колхозное обидел,зачем чужое портить?
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важняк

6 минут назад
гостья, млять,он же один работает, и для него персональные места на газонах и у подъезда.
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Хохол с Баумана

6 минут назад
Это я написал Дмитрий Краси чков - чурка носастая инопомоечная со сселок! Мой глав-петушиный штаб находится по адресу улица Высоцкого сарай 6. Моя инопомойка в этом сарае! В город теперь не выезжаю - подожгут!!!
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Липчанин

8 минут назад
Нужно брать с собой гвоздик - прошел оставил след и всё.Такие новости у водил разлетаются быстро и вопрос будет решен
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Житель

9 минут назад
Жителю, у меня машина стоит в гараже как у нормальных людей,а ваши ржавые тазы давно пора убирать из дворов
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Вы ничего не понимаете

9 минут назад
Они просто привезли детей-инвалидов.
ответить

Хохол с Баумана

10 минут назад
Вот в таких тачках мамку и трахают
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