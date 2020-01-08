Общество

45 минут назад

В Становом полицейский открыл стрельбу по автомобиль «ВАЗ-2109»

14 844
#ДПС #стрельба #погоня
В Становом полицейский открыл стрельбу по автомобиль «ВАЗ-2109»

События развернулись, как в детективе, но действия сотрудника полиции были признаны правомерными.

Полицейский вынужден был открыть стрельбу по автомобиль «ВАЗ-2109» в райцентре Становое под Липецком.

Инцидент произошел 2 января, а сейчас благодаря соцсетям «начал обрастать» подробностями, в том числе и несуществующими.

За комментариями GOROD48 обратился в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области. Там подтвердили факт стрельбы по автомобилю, который пытался скрыться от автоинспекторов, заодно причинив вред сотруднику ДПС. В ведомстве отметили, что уже провели собственное расследование, и действия полицейского были признаны правомерными.

- Возле Станового экипаж ДПС пытался остановить легковой автомобиль, но водитель проигнорировал сигнал, - рассказали в пресс-службе, - Началась погоня, в результате которой нарушителя догнали уже в самом Становом. Однако выполнять законные требования сотрудника полиции водитель не пожелал – не предъявил документов, не вышел из машины, а наоборот, пытался уехать от автоинспекторов. Сотруднику ничего не оставалось делать, кроме как разбить боковое стекло машины, чтобы попытаться вытащить ключи из замка зажигания. Водитель в ответ нажал на педаль газа – проехал прямо по ноге автоинспектору и вдобавок кузовом машины задел полицейского, повредив тому плечо. Сотруднику пришлось открыть огонь – первый выстрел, как и велит инструкция, был направлен в воздух, второй пришелся в крышу автомобиля.

Водителя привлекли к ответственности по трем статьям Административного кодекса за нарушение ПДД. А вот материалы о нанесении травм полицейскому переданы в Следственный комитет – там их изучат и примут решение о возможном возбуждении уголовного дела.

Фото vk.com/elec_online


14 844
#ДПС #стрельба #погоня

Комментарии (14)

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проститутку будут валить!!!

2 минуты назад
Хохлы, скоро стрельбу по сараю номер 6 на улице высоцкого на сселках откроют!
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Лене от знакомого инспектора

6 минут назад
Это как тебя зацепило это ты походу была
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Лена

15 минут назад
Слышал от знакомого инспектора, Неа,мужиков-сплетников вроде тебя...
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Мусорская прокладка

15 минут назад
Вообще - это правильно. Менты должны применять и использовать оружие. Они сейчас запуганые какие то.
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Вопрос

16 минут назад
А может он их испугался и принял за оборотней?
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Слышал от знакомого инспектора

17 минут назад
Что женщин водителей за нарушения под предлогом лишения прав заставляют присасыватся в патрульной машине в основном деревенских выехавших в город
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Ещё б написали

20 минут назад
Приченив нравственные страдания полицейскому проигнорировав команду остановится
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Жители

23 минуты назад
Почему не задержали лошары,в голову надо стрелять
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наймите грамотного не позорьтесь. г. Липецк

26 минут назад
Однако 6 минут назад Если Становое под Липецком, то Липецк - под Москвой.
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Хохлы

29 минут назад
Можно просто сделать минет инспекторам
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