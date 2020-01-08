В Становом полицейский открыл стрельбу по автомобиль «ВАЗ-2109»

События развернулись, как в детективе, но действия сотрудника полиции были признаны правомерными.

Полицейский вынужден был открыть стрельбу по автомобиль «ВАЗ-2109» в райцентре Становое под Липецком.

Инцидент произошел 2 января, а сейчас благодаря соцсетям «начал обрастать» подробностями, в том числе и несуществующими.

За комментариями GOROD48 обратился в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области. Там подтвердили факт стрельбы по автомобилю, который пытался скрыться от автоинспекторов, заодно причинив вред сотруднику ДПС. В ведомстве отметили, что уже провели собственное расследование, и действия полицейского были признаны правомерными.

- Возле Станового экипаж ДПС пытался остановить легковой автомобиль, но водитель проигнорировал сигнал, - рассказали в пресс-службе, - Началась погоня, в результате которой нарушителя догнали уже в самом Становом. Однако выполнять законные требования сотрудника полиции водитель не пожелал – не предъявил документов, не вышел из машины, а наоборот, пытался уехать от автоинспекторов. Сотруднику ничего не оставалось делать, кроме как разбить боковое стекло машины, чтобы попытаться вытащить ключи из замка зажигания. Водитель в ответ нажал на педаль газа – проехал прямо по ноге автоинспектору и вдобавок кузовом машины задел полицейского, повредив тому плечо. Сотруднику пришлось открыть огонь – первый выстрел, как и велит инструкция, был направлен в воздух, второй пришелся в крышу автомобиля.

Водителя привлекли к ответственности по трем статьям Административного кодекса за нарушение ПДД. А вот материалы о нанесении травм полицейскому переданы в Следственный комитет – там их изучат и примут решение о возможном возбуждении уголовного дела.



Фото vk.com/elec_online

