Происшествия

35 минут назад

В Липецкой области иномарки улетели в кювет после столкновения

8 857
#ДТП #
1
В Липецкой области иномарки улетели в кювет после столкновения

Авария произошла в Липецком районе

Сегодня на трассе Липецк-Елец, в районе Сенцово, произошло столкновение автомобилей «Хёндэ» и «Пежо». 

Авария произошла из-за выехавшего на встречную полосу "корейца".

В обеих иномарках находились дети. По предварительным данным они не пострадали, но на всякий случай троих детей увезла "скорая" для осмотра. Госпитализирован с переломом руки водитель "Хёндэ".



8 857
#ДТП #
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ценный груз

2 минуты назад
житель, ..мож это огненная вода
ответить

долгие праздники

4 минуты назад
алкан с 15-го, ..видать , вода очень святая была
ответить

житель

16 минут назад
люди из задонска ехали,везли святую воду и машину ей побрызгали,но не помогло.
ответить

алкан с 15-го

18 минут назад
долгие праздники, Там святая вода,а это главнее чем дети!
ответить

Страшные они какие-то

19 минут назад
надо признать, что гaвно, а не машины сейчас делают во всём мире
ответить

Кухаркина

23 минуты назад
Ну, как-то вот так, господа! С Рождеством вас!
ответить

Фокс

26 минут назад
Ну хватит же говорить: "иномарки, автопром"!. У нас в нашей колонии НЕТ больше автопрома отечественного, ВЕСЬ российский автопром- это иномарки (может кроме КАМАЗа)
ответить

долгие праздники

28 минут назад
главное .что баклажки забрали ,а автомобили - хрен с ними.
ответить

Еще в рубрике

Полиция начала проверку по факту избиения подростков в «Университетском»
#Избиение #полиция #проверка
191
Полиция начала проверку по факту избиения подростков в «Университетском»

сегодня, 12:24

Происшествия
42-летнему жителю Липецка грозит два года за пьяное вождение
#правила дорожного движения
52
42-летнему жителю Липецка грозит два года за пьяное вождение

вчера, 11:58

Происшествия
Липчанина обманули на сайте интим-услуг
#Мошенничество
81
Липчанина обманули на сайте интим-услуг

вчера, 09:19

Происшествия
Новогодние каникулы в Липецкой области проходят относительно спокойно
#МЧС #пожар
21
Новогодние каникулы в Липецкой области проходят относительно спокойно

05.01.2020 19:04

Происшествия
В «Университетском» расстреляли автомобиль
108
В «Университетском» расстреляли автомобиль

05.01.2020 16:16

Происшествия
«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек»
#кража #карта
23
«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек»

05.01.2020 11:53

Происшествия