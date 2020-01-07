В Липецкой области иномарки улетели в кювет после столкновения

Авария произошла в Липецком районе

Сегодня на трассе Липецк-Елец, в районе Сенцово, произошло столкновение автомобилей «Хёндэ» и «Пежо».



Авария произошла из-за выехавшего на встречную полосу "корейца".



В обеих иномарках находились дети. По предварительным данным они не пострадали, но на всякий случай троих детей увезла "скорая" для осмотра. Госпитализирован с переломом руки водитель "Хёндэ".







