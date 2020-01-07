Происшествия
35 минут назад
В Липецкой области иномарки улетели в кювет после столкновения
Авария произошла в Липецком районе
Сегодня на трассе Липецк-Елец, в районе Сенцово, произошло столкновение автомобилей «Хёндэ» и «Пежо».
Авария произошла из-за выехавшего на встречную полосу "корейца".
В обеих иномарках находились дети. По предварительным данным они не пострадали, но на всякий случай троих детей увезла "скорая" для осмотра. Госпитализирован с переломом руки водитель "Хёндэ".
Авария произошла из-за выехавшего на встречную полосу "корейца".
В обеих иномарках находились дети. По предварительным данным они не пострадали, но на всякий случай троих детей увезла "скорая" для осмотра. Госпитализирован с переломом руки водитель "Хёндэ".
ценный груз
долгие праздники
житель
алкан с 15-го
Страшные они какие-то
Кухаркина
Фокс
долгие праздники