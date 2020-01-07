Кто как отмечает Рождество: в Данкове дрались по-французски (ФОТО)

Данковская школа савата - одна из сильнейших в стране.

Первые в Липецкой области соревнования по единоборствам прошли в Данкове – открытые чемпионат и первенство района по савату (французскому боксу), посвященные Рождеству.

Впрочем, масштаб соревнований выходил за районный уровень. Все дело в том, что в Данкове сумели создать одну из самых сильных в нашей стране школ французского бокса: недавно сборная Липецкой области, составленная в основном из данковских бойцов,заняла 3-е командное место в Кубке России по савату, а Алина Вялых в 2019 году пробилась в сборную России по этому виду спорта.







На этот раз бои тоже получились бескомпромиссными, а победителями в своих возрастных и весовых категориях стали: Михаил Кузовлев, Антон и Александр Золотарёвы, Елизавета Мажарина, Виктор Полянских, Виктория Королёва, Матвей Шацкий, Иван Лебедев.







Вторые места заняли Илья Кирилюк, Архип Бочкарёв, Глеб Карабанов, Мария Ушакова, Иван Виденкин, Валерия Ганзенко, Кирилл Лезжов, Никита Голдобин, третьи - Трофим Бодрых, Максим Подопригора, Тимофей Фадеев, Антон Егоров.







Спортсменов подготовили Артём и Геннадий Шаталовы.

Сава́т (фр. Savate; другие названия: boxe française, французский бокс, французский кикбоксинг и французская ножная борьба) — французское боевое искусство, в котором используются и руки, и ноги. В современном савате удары кулаками наносятся с использованием боксёрских перчаток. Сават, возможно, является единственной старинной школой, в которой бойцы надевают обувь с толстой и плотной подошвой и выступающим рантом.





