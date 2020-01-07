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Кто как отмечает Рождество: в Данкове дрались по-французски (ФОТО)

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#Сават #французский бокс
Кто как отмечает Рождество: в Данкове дрались по-французски (ФОТО)

Данковская школа савата - одна из сильнейших в стране.

Первые в Липецкой области соревнования по единоборствам прошли в Данкове – открытые чемпионат и первенство района по савату (французскому боксу), посвященные Рождеству.

Впрочем, масштаб соревнований выходил за районный уровень. Все дело в том, что в Данкове сумели создать одну из самых сильных в нашей стране школ французского бокса: недавно сборная Липецкой области, составленная в основном из данковских бойцов,заняла 3-е командное место в Кубке России по савату, а Алина Вялых в 2019 году пробилась в сборную России по этому виду спорта.

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На этот раз бои тоже получились бескомпромиссными, а победителями в своих возрастных и весовых категориях стали: Михаил Кузовлев, Антон и Александр Золотарёвы, Елизавета Мажарина, Виктор Полянских, Виктория Королёва, Матвей Шацкий, Иван Лебедев.

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Вторые места заняли Илья Кирилюк, Архип Бочкарёв, Глеб Карабанов, Мария Ушакова, Иван Виденкин, Валерия Ганзенко, Кирилл Лезжов, Никита Голдобин, третьи - Трофим Бодрых, Максим Подопригора, Тимофей Фадеев, Антон Егоров.

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Спортсменов подготовили Артём и Геннадий Шаталовы.

Сава́т (фр. Savate; другие названия: boxe française, французский бокс, французский кикбоксинг и французская ножная борьба) — французское боевое искусство, в котором используются и руки, и ноги.  В современном савате удары кулаками наносятся с использованием боксёрских перчаток. Сават, возможно, является единственной старинной школой, в которой бойцы надевают обувь с толстой и плотной подошвой и выступающим рантом.

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#Сават #французский бокс

Комментарии (2)

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Вопрос

2 секунды назад
А что на фото делает рэкетер и убийца? Неужели детей тренирует?
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Остап Бендер Ибрагимович

10 минут назад
Ну берегись французы! Скоро в Данкове пройдёт межгалактический турнир по савату.
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