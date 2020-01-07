Общество

40 минут назад

В Липецкой области безветренно и до -6

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#Погода
В Липецкой области безветренно и до -6

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, погода будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры составят 5-6 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза. 

8 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 42 градуса мороза.

181
#Погода

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