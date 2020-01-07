Общество

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Чиновники не желают признать разбитый автомобиль на улице Скороходова брошенным (ФОТО)

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#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
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Чиновники не желают признать разбитый автомобиль на улице Скороходова брошенным (ФОТО)

В итоге владельцев никто не ищет, а жильцы жалуются на автохлам во дворе.

Автомобиль «ВАЗ», стоящий без присмотра на улице Скороходова около полугода, чиновники не хотят признать брошенным.

Один из местных жителей рассказал GOROD48, что машина появилась летом – ее владельцы неизвестны и никак себя не проявляли. Тогда жильцы написали обращение в управление Советским округом Липецка, но оттуда пришел ответ, что злополучный автомобиль «не является разукомплектованным», а, следовательно, чиновники не спешат признавать его брошенным.

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Между тем у автомобиля разбита передняя фара…

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Спущено заднее колесо, имеются вмятины, кузов уже сильно тронут ржавчиной.

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Между тем, практика показывает, что автомобили и в куда худшем состоянии могут стоять на улицах Липецка годами, прежде чем их уберут. Нередко признать авто брошенными или начать поиски владельцев помогают публикации в СМИ, в частности – на GOROD48. Это помогает привлечь внимание государственных органов.

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По закону заниматься выявлением автохлама и розысков владельцев (если они существуют) должны управления городскими округами.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.

8 708
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
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Комментарии (8)

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На фото 2

1 минуту назад
Даже в этом Новом году мы неадекватные сумасшедшие ПРИМАТЫ с иносранью головной башки создаем новости для этого сайта: инотаз смяло деревом, инотаз бросился на урну, инотаз застрелился из пистолета, инотаз обкурился, инотаз курочит родной город, инотаз оттрахал себя сам, инотаз улетел в кювет, инотаз влетел в столб, инотаз влетел в пешехода, инотаз развалился в яме, инотаз выехал навстречку, инотазами засрали тротуары и газоны, инотаз размазали грузовиком, инотаз сгорел, инотаз перевернулся, инотаз вьехал забор, инотаз нажрался водки . Почему это происходит? Да потому что нас отмороженных придурков не ставят на учет в Аксакова, нам потомственным алкашам выдают права, нам безмозглому быдлу рекламируют и втюхивают неуправляемое ИНОГАВНО, нам вонючим рукожопым нищебродам банки дают кредиты, и нас - понаехавший и вечно обосранный люмпен в драных портках некому выгнать отсюда зассатой метлой! Да еще мы идиоты думаем, что нашему бомжацкому иногавну кто-то завидует!!!!!
ответить

На фото

10 минут назад
Даже в этом Новом году мы неадекватные сумасшедшие колхозники с иносранью головной башки продолжаем создавать новости на этом сайте: инотаз выехал на встречку, инотаз обстреляли, инотаз смяло деревом, инотаз бросился на урну, инотаз улетел в кювет, инотаз влетел в столб, инотаз наехал на пешеходов, инотаз развалился в яме, инотазами засрали тротуары и газоны, инотаз сгорел, инотаз перевернулся, инотаз вьехал в забор. Почему это происходит? Да потому что нас отмороженных дебилов не ставят на учет в Аксакова, нам потомственным алкашам выдают права, на безмозглому быдлу рекламируют и втюхивают неуправляемое ИНОГАВНО, нам вонючим рукожопым нищебродам банки дают кредиты, и нас понаехавший вечно обсранный люмпен в драных портках некому отсюда выгнать зассатой метлой! Да еще мы - недоумки думаем, что нам и нашему бомжацкому инохламу кто-то тут завидует!!!
ответить

На фото

12 минут назад
Помойка! На нее только ссать нужно
ответить

В тройке самых популярных слов ))))

23 минуты назад
Ееесссстттььь ! Донос
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Перри Мейсон

25 минут назад
Донос придется признать неудачным))))
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Викторм

29 минут назад
Не понял. Чиновники совершенно правы. Они обязаны следовать правилам. А если владелец в больнице после аварии лежит? Колесо спущено. Просто какому-то упырю Николаю Викторовичу, из этого же дома, зачесалось на это место свой автохлам установить, он и сбрехнул про полгода, а город48 поторопился обслужить...
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Родина

48 минут назад
Машинка вроде не особо грязная. Кто-то её наверное моет время от времени.
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нищеброд

49 минут назад
Задний бампер нужно заармировать и залить бетоном и будет все окей.
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