Чиновники не желают признать разбитый автомобиль на улице Скороходова брошенным (ФОТО)

В итоге владельцев никто не ищет, а жильцы жалуются на автохлам во дворе.

Автомобиль «ВАЗ», стоящий без присмотра на улице Скороходова около полугода, чиновники не хотят признать брошенным.

Один из местных жителей рассказал GOROD48, что машина появилась летом – ее владельцы неизвестны и никак себя не проявляли. Тогда жильцы написали обращение в управление Советским округом Липецка, но оттуда пришел ответ, что злополучный автомобиль «не является разукомплектованным», а, следовательно, чиновники не спешат признавать его брошенным.





Между тем у автомобиля разбита передняя фара…





Спущено заднее колесо, имеются вмятины, кузов уже сильно тронут ржавчиной.





Между тем, практика показывает, что автомобили и в куда худшем состоянии могут стоять на улицах Липецка годами, прежде чем их уберут. Нередко признать авто брошенными или начать поиски владельцев помогают публикации в СМИ, в частности – на GOROD48. Это помогает привлечь внимание государственных органов.







По закону заниматься выявлением автохлама и розысков владельцев (если они существуют) должны управления городскими округами.

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