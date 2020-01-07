Ярмарка ситца у «Линии» работала незаконно

Недреманные государевы люди обнаружили нарушения в действиях торговцев.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области установили, что ярмарка «Ивановские ситцы» возле гипермаркета на улице 60-летия СССР в новогодние праздники работала незаконно.

Как сообщили в ведомстве, торговля не была согласована с мэрией Липецка, а потому является нарушением. Индивидуальному предпринимателю, который устроил ярмарку,по статье “Нарушение порядка организации ярмарок” КоАП ЛО теперь грозит штраф – от 10 до 15 тысяч рублей.



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