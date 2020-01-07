Общество

53 минуты назад

Ярмарка ситца у «Линии» работала незаконно

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Ярмарка ситца у «Линии» работала незаконно

Недреманные государевы люди обнаружили нарушения в действиях торговцев.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области установили, что ярмарка «Ивановские ситцы» возле гипермаркета на улице 60-летия СССР в новогодние праздники работала незаконно.

Как сообщили в ведомстве, торговля не была согласована с мэрией Липецка, а потому является нарушением. Индивидуальному предпринимателю, который устроил ярмарку,по статье “Нарушение порядка организации ярмарок” КоАП ЛО теперь грозит штраф – от 10 до 15 тысяч рублей.

Фото otzyv.ru


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Комментарии (8)

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Уваркина скрывает преступление видео по ссылк

1 минуту назад
https://youtu.be/U6WjsACCIV0
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Правда

18 минут назад
А мэр и губер у нас что в законе.
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Лена

22 минуты назад
Город 48!С Рождеством Вас!Дай Бог Вам здоровья!Может вспомните и липчан поздравите!
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На 10

29 минут назад
Хмнльник павильон стоит незаконно уже 10 лет оформлен как палатка и ЧТОООО???
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Милая Оксана

32 минуты назад
А кому палатка с документами на товар, тряпки е п т, нанесла непоправимый урон? Придумали фирму, рога и копыта, под названием управление потр рынка и обираете народ, дети лейтенанта шмидта!
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1

32 минуты назад
Кто-нибудь вообще доверяет мэрии, призванной отстаивать интересы населения перед федерацией и бизнесом?
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Animal planet.

38 минут назад
Ну да все правильно,ивановские ситцы работали незаконно,а палатки с поддельной красной икрой,на этих же ярмарках работают законно,травя людей.Молодцы проверяющие. Вот и берут же люди по 5-10 банок. Главное что дёшево,и написано что икра. Когда у вас будет ум,а людишки???
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Милая Оксана

43 минуты назад
Интересно а что нибудь законное есть в этой стране?
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