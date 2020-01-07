53 минуты назад
Ярмарка ситца у «Линии» работала незаконно
Недреманные государевы люди обнаружили нарушения в действиях торговцев.
Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области установили, что ярмарка «Ивановские ситцы» возле гипермаркета на улице 60-летия СССР в новогодние праздники работала незаконно.
Как сообщили в ведомстве, торговля не была согласована с мэрией Липецка, а потому является нарушением. Индивидуальному предпринимателю, который устроил ярмарку,по статье “Нарушение порядка организации ярмарок” КоАП ЛО теперь грозит штраф – от 10 до 15 тысяч рублей.
Фото otzyv.ru
Уваркина скрывает преступление видео по ссылк
Правда
Лена
На 10
Милая Оксана
1
Animal planet.
Милая Оксана