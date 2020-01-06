Общество

38 минут назад

…И к гадалке не ходи!

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#святочные гадания
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…И к гадалке не ходи!

В святочные дни русские люди сами себе становились гадалками.

В святочные дни, которые длятся от Рождества Христова до Крещения Господня, на территории нынешней Липецкой области всегда было принято гадать. Эта традиция, тянущаяся еще в язычество, сохранилась до сих пор. Правда, о том, как гадать правильно, мало кто помнит.  Рассказы о святочных гаданиях мы нашли в книге «Календарные обряды Верхнего Дона», которую написала липчанка, заслуженный работник культуры Кристаллина Иващенко.  

Заметим, что, судя по книге Кристаллиныа Иващенко, гадали на святки в основном девушки и женщины, а вот сведений об увлечении гаданиями парней и мужчин практически нет. 
 
Девичьи грёзы

Неудивительно, что в святки очень часто гадали на женихов. Например, в селе Крутое Добровского района существовал такой интересный обычай:  выходили девушки утром с блином на улицу и спрашивали у первого встреченного мужчины, как его зовут. По его имени и определяли имя будущего мужа. А вот приведенные в книге Ивашенко воспоминания жительницы села Казинка Тербунского района:  гадали при помощи записок, которые оставляли под иконами святого угла. Писали с вечера на записках мужские имена, а одну из записок оставляли пустой. Наутро вытаскивали записочки, кому пустая доставалась, означало, что эта девка замуж не выйдет в этом году. Остальные видели в записках имена своих женихов.

Выйдет или не выйдет замуж девка, гадали и, например, ловя в овчарне овцу. Поймает девка барана – выйдет замуж, а если овечку, то нет. Был и такой обряд: в блюдце наливали чайной ложкой воду, по количеству незамужних дочерей в доме. Наутро ложками же пересчитывали воду. Если ложки воды не хватало, значит одна из дочерей выйдет замуж в этом году. Соревновались девушки, и кто вперед выйдет замуж. Отрезали нитки одной длины и поджигали, чья нить быстрей сгорит, та девушка и выйдет замуж быстрей других. 

Также гадали, «с какой стороны будет муж, в какую сторону девка замуж выйдет». Здесь все было по-пушкински: «за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали…». Кидали валенок, лапоть или башмачок, и по направлению носка определяли -  куда девку замуж выдадут . Такое гадание было распространено в Липецкой области повсеместно, но, что характерно, бросали обувь всегда через крышу дома.

Вот замужество напророчено, откуда будущий муж – известно, надо узнать, каким  будет достаток в семье, какой будет свекровь. 

Самым распространенным и повсеместным было гадание на курице. «Брали курицу в дом и ставили перед ней разные предметы: хлеб, воду, зеркало, тёрку, нож, клубок с ниткой. В зависимости от того, что выберет курица, судили о характере и достатке будущего мужа: хлеб – хозяйственный, воду – пьяница, зеркало – форсун, тёрку – рябой, нож – хулиган», - пишет Кристаллина Иващенко. 

В селе Волчье Добровского района, чтобы узнать характер будущей свекрови ходили на пруд, мочили рукав в проруби и бегом возвращались домой.  Если рукав успевал замерзнуть, значит, свекровь будет злая,  если нет, то добрая.

Голое гадание на снегу

Одно гадание могло заставить мужчин раскаяться в равнодушии к святочным обрядам. Гадание это – будет будущий муж бить или нет, было очень популярным. Для него голая девушка выходила ночью на улицу и падала спиной в сугроб. А утром смотрела на отпечаток своего голого тела – если на нем рубцы, значит, мужу быть драчливым и станет поколачивать.  

Интересовались девушки и тем, как будет выглядеть будущий муж. Например, жгли бумагу и по тени от огня на стене угадывали облик будущего мужа.  

Будущий муж и мог присниться, если девушка положит на ночь под подушку мужские брюки. 
В селах Липецкой области практически повсеместно гадали с зеркалом. Перед собой девушка ставила зеркало, стакан с водой, в который клала венчальные кольца, а сзади – три свечи. В полночь смотрели в зеркало, стараясь увидеть жениха. Увидев его, нужно было тут же накрыть зеркало полотенцем, иначе жених из зеркала мог влепить пощечину. В некоторых селах Измалковского и Добровского района этот обряд надо было исполнять в новой одежде.

…и коток без порток

Популярными у наших бабушек были так называемые подблюдные гадания. Например, колодезную воду наливали в блюдца, клали туда серьги, кольца, различные мелкие предметы и ведущая вынимала для девушек, загадывающих свою судьбу, тот или иной предмет. Это гадание сопровождалось различными стихотворными формами, предвещающими замужество, или дальнейшее девичество. 

Например, в селе Слобода Измалковского района, ведущая, выбирая в блюдечке предмет, читала так:

Как кошка кота
У печурки звала
Приходи-ка ты коток
К печурке без порток
Кому вынется
Тому сбудется
Правда сбудется
Не менуется…

Молодежь во все времена веселилась и чудила. Именно чудила, или, черядила, чепушила, ворочала, так это называлось в селах Липецкой области. Чудила-черядила проходили и накануне всех трех святочных праздников. Подростки подпирали двери в хатах, чтобы хозяева не могли выйти на улицу, угоняли сани, снимали колеса с телег, и даже могли перенести уличный деревянный туалет в другое место. 


Фото: img.joemonster.org.

6 689
#святочные гадания
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Комментарии (6)

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Перри Мейсон

2 минуты назад
Сергей 13, Зюганов сказал, что Иисус был первым коммунистом. Я с ним согласен. И. Сталин был вторым Иисусом
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Сергей 13

11 минут назад
Перри Мейсон, не был он коммунистом,религия- * для народа,вы или штаны наденьте,или галстук снимите.Верующий коммунист,-это как непорочная проститутка,вон, Зюганов,например,хотя коммунист из него...
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fed

11 минут назад
дядя Вася, смотри, а вдруг к тебе коток без порток придет?
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Гадалка Нюра

13 минут назад
Гадай не гадай, - всё равно будет * !
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Перри Мейсон

18 минут назад
От имени коммунистической партии российской федерации поздравляю липчан и все прогрессивное человечество с Рождеством. И помните, что Иисус был первым коммунистом!
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дядя Вася

20 минут назад
Сообщите, где сегодня будет проходить голое гадание на снегу.
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