Жесткие бои в Данкове (ФОТО)

В открытом чемпионате области по ушу-саньда выступили даже гости из столицы.

Более 100 бойцов приняли участие в открытом чемпионате и первенстве Липецкой области по ушу-саньда, которое прошло в Данкове.

В райцентр пожаловали гости из Москвы и Воронежа. Липецкую область представляли данковские спортсмены из ОК СШОР и местной ДЮСШ, которые и завоевали большинство призовых мест.

Ушу-саньда – жесткий вид спорта, в котором поединки ведутся в полный контакт. Здесь разрешены удары руками и ногами, броски из стойки и т.д. О том, насколько зрелищно проходят бои, можно судить по видео одного из поединков турнира, прикрепленному к этой новости.

В итоге первые места заняли наши земляки: Матвей Потапов, Богдан Шелкунов, Антон Золотарёв, Ростислав Зеленкин, Дмитрий Даданов, Александр Кириллов, Василиса Потанина, Иван Корпуков, Виктория Королёва, Карина Павлова, Тимофей Леонов, Евгений Извеков, Елизавета Мажарина, Алексей Зыков, Роман Корнеев, Никита Анциперов.







Вторыми стали: Вероника Степанова, Матвей Шацкий, Ярослав Пыльников, Вадим Грицаенко, Дмитрий Безводнов, Дмитрий Турбин, Дмитрий Зверев, Владислав Косоруков, Елизавета Минакова, Мария Ушакова, Илья Кирилюк, Михаил Лобов, Константин Гладышев, Егор Сурков, Никита Голдобин.

Третьи место заняли: Артём Канатьев, Михаил Кузовлев, Тимур Дунаев, Архип Бочкарёв, Владимир Владимиров, Матвей Анисимов, Аким Нагаев, Трофим Бодрых, Оомат Абдыкадыров, Софья Усова, Диана Акбулатова, Шамси Гасанов, Артур Зеленкин, Никита Коросников, Егор Пашовкин.







Спортсменов подготовили тренеры высшей категории Артём и Геннадий Шаталовы.

На торжественной церемонии открытия спортсменов напутствовал глава Данковского района Валерий Фалеев.