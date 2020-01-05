Происшествия
сегодня, 16:16
В «Университетском» расстреляли автомобиль
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Без этой машины семья, воспитывающая ребенка-инвалида, как без рук.
Сегодня утром владелец автомобиля "Ниссан Тиида", припаркованного у торца дома №1 по улице Замятина, обнаружил свою машину расстрелянной.
- Я вышел из дома, чтобы поехать в село, где потихоньку строю дом, сел за руль, посмотрел в зеркало заднего вида и обомлел: заднее стекло было все в паутинку! Когда я рассмотрел машину внимательно, то насчитал пять пулевых отметин - три на корпусе, два - в стекле, - рассказывает автомобилист.
По мнению потерпевшего, его машину могли расстрелять либо вечером, либо ночью.
Хозяин автомобиля вызвал на место ЧП полицейских. Они составили протокол осмотра места происшествия, сфотографировали повреждения машины.
- Я не знаю, что делать. У меня дочь-инвалид, которую необходимо возить на медицинские процедуры и в образовательное учреждение. К тому же в декабре мы оформили опеку над двумя малолетними племянниками жены, у которых умерла мать. Нашей семье этот автомобиль нужен как воздух. К сожалению, полицейские не сообщили мне, можно ли сдать машину в ремонт, можно ли вообще ею пользоваться? - говорит потерпевший.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что на место происшествия в микрорайон "Университетский" выезжала следственно-оперативная группа. В ходе доследственной проверки будет дана оценка причиненного действиями злоумышленников материального ущерба, причиненного потерпевшему, будет выяснен механизм получения повреждений автомобиля.
- Я вышел из дома, чтобы поехать в село, где потихоньку строю дом, сел за руль, посмотрел в зеркало заднего вида и обомлел: заднее стекло было все в паутинку! Когда я рассмотрел машину внимательно, то насчитал пять пулевых отметин - три на корпусе, два - в стекле, - рассказывает автомобилист.
По мнению потерпевшего, его машину могли расстрелять либо вечером, либо ночью.
Хозяин автомобиля вызвал на место ЧП полицейских. Они составили протокол осмотра места происшествия, сфотографировали повреждения машины.
- Я не знаю, что делать. У меня дочь-инвалид, которую необходимо возить на медицинские процедуры и в образовательное учреждение. К тому же в декабре мы оформили опеку над двумя малолетними племянниками жены, у которых умерла мать. Нашей семье этот автомобиль нужен как воздух. К сожалению, полицейские не сообщили мне, можно ли сдать машину в ремонт, можно ли вообще ею пользоваться? - говорит потерпевший.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что на место происшествия в микрорайон "Университетский" выезжала следственно-оперативная группа. В ходе доследственной проверки будет дана оценка причиненного действиями злоумышленников материального ущерба, причиненного потерпевшему, будет выяснен механизм получения повреждений автомобиля.
21 1254
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Пацан
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Китаец
потерянное поколение
это не трагедия а бытовуха
Денис
Пенсионер
тазодрочер