Происшествия

сегодня, 16:16

В «Университетском» расстреляли автомобиль

21 1254
В «Университетском» расстреляли автомобиль

Без этой машины семья, воспитывающая ребенка-инвалида, как без рук.

Сегодня утром владелец автомобиля "Ниссан Тиида", припаркованного у торца дома №1 по улице Замятина, обнаружил свою машину расстрелянной.

- Я вышел из дома, чтобы поехать в село, где потихоньку строю дом, сел за руль, посмотрел в зеркало заднего вида и обомлел: заднее стекло было все в паутинку! Когда я рассмотрел машину внимательно, то насчитал пять пулевых отметин - три на корпусе, два - в стекле, - рассказывает автомобилист.

По мнению потерпевшего, его машину могли расстрелять либо вечером, либо ночью.

Хозяин автомобиля вызвал на место ЧП полицейских. Они составили протокол осмотра места происшествия, сфотографировали повреждения машины.

- Я не знаю, что делать. У меня дочь-инвалид, которую необходимо возить на медицинские процедуры и в образовательное учреждение. К тому же в декабре мы оформили опеку над двумя малолетними племянниками жены, у которых умерла мать. Нашей семье этот автомобиль нужен как воздух. К сожалению, полицейские не сообщили мне, можно ли сдать машину в ремонт, можно ли вообще ею пользоваться? - говорит потерпевший.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что на место происшествия в микрорайон "Университетский" выезжала следственно-оперативная группа. В ходе доследственной проверки будет дана оценка причиненного действиями злоумышленников материального ущерба, причиненного потерпевшему, будет выяснен механизм получения повреждений автомобиля.
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
21 1254

Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гена

15 секунд назад
Что за мраз...и.
ответить

гость

23 секунды назад
потерянное поколение, СССР уж 30 лет как нет , а ты все вспоминаешь ,тебе самому не смешно ?
ответить

Пацан

3 минуты назад
На мусаров надеяться бестолку ,проще самим найти и удавить в подьезде
ответить

Водила

9 минут назад
Заклеил дырки скотчем и пользуйся пока полиция разбирается. Не вижу проблемы. Раздул из мухи слона .
ответить

Китаец

11 минут назад
Заклеить стекло скотчем ещё походит, менты не кого не найдут 100%
ответить

потерянное поколение

12 минут назад
Пенсионер, ..согласен что дураков хватает . но не в таких чудовищных количествах как при этом режиме.
ответить

это не трагедия а бытовуха

14 минут назад
стекло заменить это не такая уж проблема для владельца ниссана . но если крохобориться из за компенсаций то это становится проблемой .в которой дети ради денег значения не имеют.
ответить

Денис

19 минут назад
Пусть радуется, что в салоне не насрали.
ответить

Пенсионер

20 минут назад
потерянное поколение, дураков при любой власти в россии было и есть дохера
ответить

тазодрочер

26 минут назад
Я мимо проезжал на Ладе-Гранта подрачивая свой балдырес и вальяжно побздехивая в салоне
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек»
#кража #карта
14
«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек»

сегодня, 11:53

Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Добровском районе
#ДТП
11
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Добровском районе

сегодня, 11:20

Происшествия
В Усманском районе задержан похититель «новогоднего настроения»
#кража
5
В Усманском районе задержан похититель «новогоднего настроения»

сегодня, 10:14

Происшествия
Пьяная липчанка разъезжала по встречной полосе и совершила ДТП
#ДТП
58
Пьяная липчанка разъезжала по встречной полосе и совершила ДТП

вчера, 21:47

Происшествия
В Липецке кто-то душит скотчем птиц и издевается над собаками
#издевательство над животными
61
В Липецке кто-то душит скотчем птиц и издевается над собаками

вчера, 20:22

Происшествия
Участники страшной аварии отделались легкими травмами
#ДТП
34
Участники страшной аварии отделались легкими травмами

вчера, 15:39

Происшествия