Происшествия

сегодня, 11:20

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Добровском районе

6 1698
#ДТП
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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Добровском районе

Полиция проводит проверку. 

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Добровском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По предварительным данным, примерно в 17 часов 2 января 2020 года у дома 16 на улице Ленина в селе Панино Добровского района 33-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 55-летнего водителя. 

В результате ДТП пострадал водитель «Форд Фокус» и трое его пассажиров, один из которых умер в больнице. Ему было 33 года. 

6 1698
#ДТП
2

Комментарии (6)

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Григорьев

3 минуты назад
Сергей 13, ты полудурок??С какого х.....я форд фокус стал иномаркой??Иномаркой является автомобиль собранный за пределами РФ ..всё что собирается у нас это шлак для стран третьего мира....каковой мы вообщем то и являемся..
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любопытный

14 минут назад
Камера стоит в каком нибудь особняке или телекомовская????
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Нонка

53 минуты назад
Опойки деревенские суглинки Покатушки уносят душки! Сумеречная зона -село на Руси
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Доинстаграмились

56 минут назад
...
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Сергей 13

сегодня, 11:48
Ну и вот куда эта лесбиянка криворукая на Калине гнала?И,кстати, расскажите про безопасность иномарок.Люди пострадали ни за что на ровном месте.Это тот случай, когда от водителя ничего не зависит.
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Вася

сегодня, 11:47
Машины то откуда?
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