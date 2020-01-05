Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Добровском районе

Полиция проводит проверку.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Добровском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По предварительным данным, примерно в 17 часов 2 января 2020 года у дома 16 на улице Ленина в селе Панино Добровского района 33-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 55-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель «Форд Фокус» и трое его пассажиров, один из которых умер в больнице. Ему было 33 года.