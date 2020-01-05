Общество

сегодня, 10:25

В Липецкой области задержали трех похитителей черного металла

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#кража #черный метал
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В Липецкой области задержали трех похитителей черного металла

Преступники не гнушались даже эмалированной посудой.

4 января в полицию поступило заявление о том, что неизвестные разбили оконное стекло в доме в селе Паршиновка Добринского района и украли много железной утвари, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Наживой преступников стала газовая плита, чугунные элементы печки, металлическая кровать, эмалированная посуда, металлическая сушилка для посуды и две металлические крышки от телевизора. Участковые уполномоченные полиции по подозрению в совершении преступления установили неработающих местных жителей 38-ми и 19-ти лет, один из которых ранее был судим. Похищенное у них изъято. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». 

Расследование проводит ОМВД России по Добринскому району.

В Елецком районе раскрыта ранее совершенная кража. Так, 28 ноября прошлого года в полицию поступило заявление о краже металлических бака и контейнера в поселке Ключ Жизни со двора дачного участка в садовом товариществе «Строитель», принадлежащих 64-летней пенсионерке. 

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении кражи задержали неработающего ранее судимого 29-летнего жителя Добровского района. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Расследование проводит ОМВД России по Елецкому району.

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#кража #черный метал
1

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Ашот

24 минуты назад
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