В Липецкой области задержали трех похитителей черного металла

Преступники не гнушались даже эмалированной посудой.

4 января в полицию поступило заявление о том, что неизвестные разбили оконное стекло в доме в селе Паршиновка Добринского района и украли много железной утвари, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Наживой преступников стала газовая плита, чугунные элементы печки, металлическая кровать, эмалированная посуда, металлическая сушилка для посуды и две металлические крышки от телевизора. Участковые уполномоченные полиции по подозрению в совершении преступления установили неработающих местных жителей 38-ми и 19-ти лет, один из которых ранее был судим. Похищенное у них изъято. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

Расследование проводит ОМВД России по Добринскому району.



В Елецком районе раскрыта ранее совершенная кража. Так, 28 ноября прошлого года в полицию поступило заявление о краже металлических бака и контейнера в поселке Ключ Жизни со двора дачного участка в садовом товариществе «Строитель», принадлежащих 64-летней пенсионерке.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении кражи задержали неработающего ранее судимого 29-летнего жителя Добровского района. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Расследование проводит ОМВД России по Елецкому району.