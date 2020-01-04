Общество

сегодня, 22:05

В Липецке будет очень скользко

4 663
#гололед
В Липецке будет очень скользко

Спасатели распространили предупреждение

В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение ночи 5 января ожидается гололед, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при гололедных явлениях:

- пешеходам, прежде чем выйти на улицу, стоит обратить внимание на свою обувь;
- по улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно;
- старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Наступайте на всю ступню, ноги слегка расслабьте в коленях. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;
- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;
- следует переходить дорогу только в разрешенных местах, желательно, особенно детям, иметь на одежде светоотражающие элементы. Не начинать свое движение до полной остановки автотранспорта. 

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными.

 Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.

Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия. 

 Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

4 663
#гололед

Комментарии (4)

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Матерый

11 минут назад
Да,господа! Год начался с плохих новостей - аварии,воровство,гололед,наркопритон и т.д. один негатив
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Я

12 минут назад
Любите природу !!!
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Кому что не нравится,сделай лучше и не * )

46 минут назад
Вот так произошел танец брекданс))))
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Ещё бы

59 минут назад
Коммунальные службы услышали эти предупреждения, и обработали тротуарную плитку, по которой невозможно идти
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