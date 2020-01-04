Новым руководителем театра «Современник» стал почитатель Бандеры?

Новым руководителем театра «Современник» после смерти Галины Волчек стал Виктор Рыжаков, ранее служивший худруком Центра им. Мейерхольда.

Как сообщает издание "Новороссия" со ссылкой на издание «Бдительность», в 2015 году руководимый им центр поставил спектакль «Саша, вынеси мусор». Спектакль был поставлен по пьесе украинской писательницы Натальи Ворожбит.



«Наталья Ворожбит — бандеровка, вот просто так, как есть, в самом классическом понимании этого слова. Обожает «Правый сектор»* (организация запрещена в России. — прим. ред.). Разумеется, ненавидит Россию всеми фибрами души. И сам спектакль тоже на эту тему. Мать и дочь готовят поминальный обед и общаются с призраком умершего отца, который им говорит, что ему нужно воскреснуть и идти на войну, потому что на Украину напала Россия. Ну, в общем, вполне себе заурядный воспаленный бред, свойственный политическим украинцам с наглухо отформатированными мозгами, но фишка в том, что спектакль ставится в Москве, российским театром. Да, конечно, вольнолюбие и некое карбонарство всегда были свойственны деятелям искусства, но какие-то границы все-таки должны быть. По крайней мере, в плане того, что касается вранья», — отмечает издание.



Кроме того, он также положительно оценивает события на Болотной площади.



«Вспоминаю кольцо белоленточников, это было мощное противостояние злу. Не хватило духу, не хватило опыта».



«И вот этого человека назначают худруком одного из главных театров страны. Не абы кто, не какая-нибудь частная лавочка, а назначает департамент культуры города Москвы. Это выражение государственной политики? Или какое-то изощренное издевательство? В стране свобода и демократия, но это не означает, что таких персонажей необходимо трудоустраивать с помощью государства. Пусть идет в свободное плавание и ставит какие угодно спектакли, но без государственной поддержки. Вчера я написал об этом в Twitter, и мне очень понравился один комментарий. «Это как подкармливать глистов у себя в организме, вместо того чтобы избавиться от них. Рано или поздно наступит интоксикация», — отмечает автор статьи в «Бдительности».



*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН), С14 (Січ), ВО «Свобода».

