В Омске проходит митинг в память об обезглавленном Дмитрии Федорове

Омичи собираются у остановки «Улица Лизы Чайкиной». Портал Om1.ru публикует все происходящее в прямой трансляции.

Сегодня, 4 января, в 14:00 на площадке у трамвайной остановки «Улица Лизы Чайкиной» проходит сбор омичей в память о погибшем Дмитрии Федорове. Митинг согласовали с администрацией. Напомним, что тело молодого человека нашли 26 декабря в Омске на железнодорожных путях. За несколько дней до своей смерти он утверждал, что росгвардейцы подбросили ему наркотики.

У близких молодого человека остались вопросы, связанные с его гибелью. Родные омича не верят, что он мог свести счеты с жизнью. Информацию о деле Дмитрия Федорова можно прочитать по ссылке.