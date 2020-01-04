В Липецкой области слабый мокрый снег и до +2

В ближайшие сутки через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт – ночью ожидаются небольшие осадки, местами гололед, днем осадки прекратятся. Среднесуточные температуры составят 1-2 градуса мороза, что на 7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и снег, днем преимущественно без осадков, ночью гололед, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, на дорогах гололедица, ночью небольшие мокрый снег и снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.



5 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градус мороза.



