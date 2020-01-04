сегодня, 17:10
В Липецкой области слабый мокрый снег и до +2
В ближайшие сутки через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт – ночью ожидаются небольшие осадки, местами гололед, днем осадки прекратятся. Среднесуточные температуры составят 1-2 градуса мороза, что на 7 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, на дорогах гололедица, ночью небольшие мокрый снег и снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.
5 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градус мороза.
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31.12.2019 15:19Погода в Липецке
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