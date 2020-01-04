В мире

59 минут назад

В США рухнул сайт призывной службы - население испугано Третьей мировой

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В США рухнул сайт призывной службы (Selective Service System), причиной стали спекуляции в интернете о возможности третьей мировой войны, распространяющиеся в интернете.

"Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Твиттере.

Несмотря на то, что армия США с 1973 года комплектуется полностью на контрактной основе, в случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву. Списки призываемых можно проверить на сайте службы, сообщает ria.ru 

Ранее в твиттере в число популярных хештегов попал #WWIII ("третья мировая война"). Менее чем за сутки пользователи социальной сети опубликовали более трех миллионов сообщений на эту тематику.

Ажиотаж вокруг темы "третьей мировой" спровоцировала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Кроме того, позднее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к дальнейшим военным действиям против Ирана.
Гибель Сулеймани

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. Атаку санкционировал Дональд Трамп, который назвал генерала "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани.

Российский МИД назвал действия США "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре.
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